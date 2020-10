Hamburg. Es ist das letzte Wochenende vor dem "Lockdown light", den auf den Monat November begrenzten Maßnahmen, die dafür sorgen sollen, dass die Corona-Zahlen wieder auf ein beherrschbares Maß sinken: Unter anderem werden alle Kulturveranstaltungen abgesagt, Restaurants und Bars müssen schließen und es gelten strengere Kontaktbeschränkungen – in Hamburg genauso wie in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und dem Rest der Republik.

In dieser Woche hatte es bei der Zahl der Neuinfektionen fast täglich neue Höchststände im Norden gegeben: Allein in Hamburg wurde zweimal ein neuer "Rekord" aufgestellt, auch Schleswig-Holstein und Niedersachsen meldeten mehrfach neue Höchstwerte.

Die wichtigsten Corona-Nachrichten für den Norden am Halloween-Wochenende:

Hagenbeck wirbt um Unterstützung

Touristen müssen fast überall abreisen

Wie überfüllte Schulbusse verhindert werden sollen

Hagenbeck wirbt um Unterstützung

Auch der Tierpark Hagenbeck muss während des Lockdowns ab Montag schließen: Wie der Zoo am Sonnabend mitteilt, stelle die zweite Zwangsschließung binnen weniger Monate "das privatfinanzierte Unternehmen vor enorme Herausforderungen".

Hagenbeck bittet deswegen seine Gäste um Unterstützung, "sei es durch den Kauf von Online-Tickets, Dauerkarten oder die Übernahme von Tierpatenschaften". Auch Spenden seien willkommen. Um die Tiere, so betont es Hamburgs Tierpark, müsse man sich aber keine Sorgen machen, "sie werden weiter gut versorgt".

Touristen im ganzen Norden müssen abreisen – mit einer Ausnahme

Vor Beginn des verschärften Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie am Montag zeichnet sich eine nahezu einheitliche Linie beim Umgang mit Touristen in Norddeutschland ab: Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern fordern alle bereits angereisten Gäste auf, wieder nach Hause zu fahren, auch wenn ihr Urlaub über den 2. November hinaus geplant ist.

In der Hamburger Rechtsverordnung steht, dass der Aufenthalt beendet werden müsse, "sobald sichergestellt ist, dass der Gast abreisen kann".

Schleswig-Holstein setzte allen Urlaubern eine Frist zur Abreise bis zum 2. November - lediglich für die Inseln und Halligen gilt eine Übergangsphase bis zum 5. November, um den Reiseverkehr zu entzerren.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig kündigte für Mecklenburg-Vorpommern eine Abreisefrist bis zum 5. November an.

Bislang geht nur Niedersachsen einen anderen Weg: Dort muss niemand abreisen, der vor Beginn des neuen Teil-Lockdowns angereist ist. Das geht aus der am Freitag veröffentlichten neuen Verordnung des Landes hervor. Aufenthalte mit Übernachtung, die bereits vor dem 2. November angetreten worden seien, müssten nicht abgebrochen werden, heißt es in der Regelung des Landes. Die Bremische Bürgerschaft berät am Sonnabend in einer Sondersitzung über die Umsetzung des Teil-Lockdowns.

Tschentscher: Müssen den kompletten Lockdown verhindern

Museumsdirektoren protestieren gegen Corona-Schließung

Direktoren namhafter Kunstmuseen in Deutschland haben in einem Brief gegen die Schließung ihrer Häuser aufgrund der neuen Corona-Bestimmungen protestiert. „Erkennbar hat die Politik sich darum bemüht, bei der Gestaltung des neuerlichen Lockdowns differenziert vorzugehen“, teilten die 36 Direktorinnen und Direktoren der Deutschen Presse-Agentur mit. Leider sei der Kulturbetrieb jedoch abermals in extremem Maß betroffen und mit ihm die Museen, die zum zweiten Mal in diesem Jahr für mehrere Wochen geschlossen werden sollten. „Bei allem Verständnis für die Herausforderungen, die Corona uns allen auferlegt, halten wir das für eine falsche Entscheidung.“

Museen gehörten zu den sichersten öffentlichen Orten. Die seit März entwickelten Hygiene- und Abstandsregeln, die Begrenzung der Besucherzahl sowie der konsequente Verzicht auf Eröffnungen und größere Veranstaltungen hätten sich bewährt. Wenn die Museen nun erneut geschlossen würden, so erscheine dies eher als symbolische Geste. „Es ist uns unverständlich, warum es möglich ist, Baumärkte, Autohäuser und andere Geschäfte offen zu halten, Museen aber, die über dieselben oder großzügigere Flächen für einen Corona-gerechten Publikumsverkehr verfügen, geschlossen werden.“

Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem Alexander Klar, Direktor der Kunsthalle Hamburg, Stephan Berg, Direktor des Kunstmuseums Bonn, Frédéric Bußmann, Generaldirektor der Kunstsammlungen Chemnitz, Peter Gorschlüter, Direktor des Folkwang-Museums Essen, Ulrike Groos, Direktorin des Kunstmuseums Stuttgart, Eva Kraus, Direktorin der Bundeskunsthalle in Bonn und Felix Krämer, Generaldirektor der Stiftung Museum Kunstpalast in Düsseldorf.

Was Schleswig-Holstein gegen überfüllte Schulbusse tun will

Nach Protesten von Eltern gegen überfüllte Schulbusse setzen erste Städte in Schleswig-Holstein jetzt auf eine Entzerrung der Schulanfangszeiten. Viele Eltern hatten immer wieder geklagt, dass die Busse zu voll seien und ihre Kinder damit auf dem Schulweg nicht ausreichend vor Ansteckungen mit dem Coronavirus geschützt seien. Vertreter der Landeselternbeiräte der Gemeinschaftsschulen und der Gymnasien in Schleswig-Holstein sind schon länger dafür, den Unterrichtsbeginn zu entzerren und auf stark frequentieren Linien mehr Busse einzusetzen. In Flensburg haben sich 15 weiterführende Schulen bereits im September auf gestaffelte Schulanfangszeiten verständigt. Nach langem Zögern will jetzt auch Lübeck einen Runden Tisch nach Flensburger Vorbild einrichten. Das hat der Hauptausschuss in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Landesparteitag der Nord-Grünen vollständig digital

Die Grünen in Schleswig-Holstein starten am Sonnabend in einen durchweg digitalen zweitägigen Landesparteitag. Auf der Tagesordnung stehen diverse Themen von der Corona-Situation über den Klimaschutz bis zur Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen. Eigentlich wollten die Grünen in Büdelsdorf die Landesliste zur Bundestagswahl aufstellen, aber die Corona-Pandemie verhinderte dies. Der Bundesvorsitzende Robert Habeck, der sich um Platz zwei auf der Liste bewirbt, spricht nun am Sonntag via Internet zu den Delegierten.

Coronavirus: Das müssen Sie über Fachbegriffe wissen

Coronavirus: Eine Klasse von Viren, zu denen der neuartige Erreger gehört

Sars-CoV-2: Die genaue Bezeichnung des Virus, das sich von China aus weltweit verbreitet hat

Covid-19: Die Erkrankung, die das Virus auslöst - die "19" bezeichnet das Jahr der Entdeckung

Windenergie-Wirtschaft trotzt der Corona-Krise

Die Windenergie-Wirtschaft trotzt der Corona-Krise. Anders als in vielen anderen Branchen werde die Stimmung in der weltweiten Windindustrie zunehmend positiv bewertet, heißt es in einer Mitteilung der Hamburg Messe, die im Zusammenhang mit der Fachmesse WindEnergy regelmäßig die Stimmung in der Branche erheben lässt. Vor allem die Zukunft der Offshore-Windenergie werde mit Bestwerten für Europa und Asien sehr optimistisch gesehen. Nur in der Onshore-Windindustrie sei nach dem generell schlechten Herbst 2019 die Stimmung noch verhalten. Die Leitmesse WindEnergy Hamburg 2020 findet wegen der Corona-Pandemie vom 1. bis 4. Dezember in rein digitaler Form statt.

Der Befragung zufolge bewerten die Hersteller von Windkraftwerken und die Betreiber von Windparks den deutschen Offshore-Markt im laufenden Jahr mit einem Indexwert von 0,03 erstmals wieder positiv. Mit Sicht auf die nächsten zwei Jahre liege der Indexwert sogar bei plus 0,27. Im Onshore-Bereich haben sich die immer noch negativen Werte für das laufende Jahr von minus 0,72 auf minus 0,54 verbessert. In zwei Jahren erwartet die Branche mit 0,05 dann wieder einen positiven Wert. Trotz der sich bessernden Stimmung in Deutschland ist der hiesige Markt den Angaben zufolge im weltweiten Vergleich jedoch weiterhin das Schlusslicht.

Die Mehrheit der im WindEnergy trend:index (WEtix) Befragten gehe davon aus, dass die Corona-Pandemie keine oder sogar positive Auswirkungen auf die Windindustrie haben werde. Im Onshore-Bereich seien es mehr als 50 Prozent, im Offshore-Bereich sogar rund 60 Prozent. Lediglich 40 Prozent der Befragten befürchten demnach negative Konsequenzen.

Zusätzliche Potenziale würden durch die Digitalisierung oder die Nutzung von grünem Wasserstoff erwartet, heißt es in der seit 2018 halbjährlich veröffentlichten Erhebung. Die Hälfte der Befragten schätzt demnach die Wahrscheinlichkeit als hoch bis sehr hoch ein, dass die Produktion von grünem Wasserstoff in den nächsten drei Jahren eine wesentliche Rolle für die Windenergie spielen wird.

Lesen Sie hier den Corona-Newsblog für den Nordn vom Freitag