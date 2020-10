Geflügelpest bei Wildvögeln in Nordfriesland nachgewiesen

Kiel. Bei Wildvögeln in Nordfriesland ist Geflügelpest nachgewiesen wordem. Das teilte das Landwirtschaftsministerium in Kiel am Freitag mit. Das Friedrich-Loeffler-Institut habe dies bestätigt. Nun müssen die Geflügelhalter in dem Kreis ihre Bestände in Ställen unterbringen. Auch in Hamburg-Lohbrügge wurde am Donnerstag eine Wildente mit dem Virus H5N8 gefunden, wie die Hamburger Verbraucherschutzbehörde mitteilte.

Die Geflügelpest - auch Vogelgrippe genannt - ist eine durch Viren ausgelöste Infektionskrankheit, die vor allem bei Wassergeflügel, aber auch anderen Vögeln vorkommt. Die hochpathogene Variante verläuft bei Hausgeflügel mit schweren allgemeinen Krankheitszeichen. Sie kann laut Friedrich-Loeffler-Institut auch auf den Menschen übertragen werden. Nach Angaben der Hamburger Verbraucherschutzbehörde wurden solche Fälle aber bislang weltweit nicht nachgewiesen.