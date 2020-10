Hamburg. Es ist eine Horrorvorstellung für alle Eltern: ein Moment der Unachtsamkeit, in dem ihrem Kind etwas Fürchterliches zustößt. In Hamburg-Duvenstedt ist es am Freitagnachmittag offenbar zu einem solchen tragischen Unglück gekommen.

Kurz nach 14 Uhr ging in den Rettungsleitstellen ein Notruf ein: Ein Kleinkind war aus einem Fenster im zweiten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses im Duvenstedter Triftweg etwa fünf Meter in die Tiefe gefallen.

Nach Angaben der Feuerwehr ist das Kind zwei Jahre alt. Glücklicherweise landete es verhältnismäßig weich auf dem von Regen durchnässten Rasen. Das Kind wurde mit Verdacht auf eine Oberschenkelfraktur in Begleitung eines Notarztes ins UKE gebracht.

Kleinkind fällt aus Fenster – Strafanzeige gegen Eltern

Während der Rettungsarbeiten erlitt eine Angehörige des Kindes einen Schock, sie wurde von Sanitätern versorgt, musste aber nicht ins Krankenhaus.

Wie es zu dem Unglück gekommen ist, wird nun von der Polizei untersucht. Das Kind soll zuvor in seinem Zimmer gespielt haben. "Gegen die Eltern wurde wegen des Verdachts der Verletzung der Aufsichtspflicht Strafanzeige gestellt", sagte Polizeisprecher Daniel Ritterskamp.