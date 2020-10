Hamburg. Die am 22. Oktober verstorbene "The Voice Kids"-Kandidatin Grace Mertens wird am Freitag im engsten Kreis in Hamburg beigesetzt. Sie war mit nur 16 Jahren an den Folgen eines Hirntumors gestorben.

Hamburg: Trauerfeier für "The Voice Kids"-Star Grace Mertens

Ähnlich wie die für Grace ins Leben gerufenen „Sing4Grace“-Challenge, bei der Follower für Grace Lieder ihrer Idole Lady Gaga und Taylor Swift sangen und online stellten, soll auch die Trauerfeier im Sinne der jungen Hamburgerin für Aufmerksamkeit sorgen.

„Sie hat sich einen pinken, glitzernden Sarg gewünscht, auf dem am Ende der Zeremonie alle Trauergäste noch einen letzten Gruß schreiben können. Außerdem möchte Grace, dass die Trauergäste in bunter Party-Kleidung kommen", so Elissa Mertens, die Mutter der gebürtigen Australierin. Deshalb stehe auf der Einladung der Trauerfeier der Dresscode „bright and sparkly party clothes“.

Angehörige aus Australien per Livestream bei Trauerfeier dabei

Wegen Corona dürfen an der Trauerfeier maximal 60 Personen teilnehmen. Schon zur Ankunft der Gäste werde eine Playlist gespielt, die sich Grace selbst für ihre Beerdigung erstellt hatte. Durch die Trauerfeier führt "NDR"-Redakteur Jan Ehlert. Weitere Besonderheit: Durch einen Livestream können auch mehrere Hundert Verwandte und Freunde aus Australien virtuell an der Zeremonie teilnehmen.

Nach der Trauerfeier wird es für Grace eine Diamantbestattung geben. Dabei werden aus der Asche von Grace zwei kleine Diamanten geformt – einer für ihre Mutter, einer für ihren Vater Haydyn Mertens. Die restliche Asche soll anschließend nach Australien zu Graces Großmutter gebracht werden.