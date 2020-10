Hamburg. Wer seinen Wocheneinkauf üblicherweise am Sonnabend erledigt, muss sich in dieser Woche umstellen: Wegen des Reformationstags sind die Geschäfte an diesem Wochenende an beiden Tagen geschlossen.

Der 31. Oktober ist seit dem Jahr 2018 in Hamburg ein Feiertag. Auch in Schleswig-Holstein und Niedersachsen sowie in Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und weiteren Bundesländern sind am Reformationstag die Geschäfte geschlossen.

Geschlossene Geschäfte: Hamsterkäufe sind unnötig

Wer partout nicht ohne Shopping am Sonnabend leben kann, muss ein ganzes Stück fahren: In Berlin und Nordrhein-Westfalen ist alles ganz normal – soweit man in der Corona-Krise von Normalität sprechen kann.

Übrigens: Sowohl die Politik als auch Handelsverbände weisen darauf hin, dass Hamsterkäufe unnötig sind. Eine Sonderauswertung des Statistischen Bundesamtes hat ergeben, dass der Absatz von Toilettenpapier bereits wieder sprunghaft ansteigt.