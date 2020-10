74-Jähriger verletzt: Sohn festgenommen

Ahrensburg. Ein 35-Jähriger soll in Ahrensburg im Kreis Stormarn seinen Vater verletzt haben. Der Sohn wurde festgenommen, der 74 Jahre alte Vater in ein Krankenhaus gebracht, wie die Staatsanwaltschaft Lübeck und die Polizeidirektion Ratzeburg am Donnerstag mitteilten. Lebensgefahr bestehe nach jetzigem Kenntnisstand nicht. Die Ermittlungen zur Körperverletzung und den Hintergründen der Tat, zu der es am Donnerstagnachmittag kam, laufen noch.