Hamburg. Wegen Corona wird Halloween in Hamburg dieses Jahr anders ausfallen: Die Sozialbehörde bittet darum, auf Halloween-Partys zu verzichten, auch Kinder dürfen nicht wie üblich auf der Suche nach Süßigkeiten um die Häuser ziehen. Eine Option ist bisher allerdings noch erlaubt und in den sozialen Netzwerken mittlerweile zu einer Art Trend geworden: Das gruselige Halloween-Feeling auf Friedhöfen erleben und fotografisch festhalten.

Friedhof Ohlsdorf bei Instagram-Ranking auf erstem Platz

Ein neues Ranking hat daher die beliebtesten Grusel-Friedhöfe Deutschlands gekührt. Den ersten Platz belegt ein Hamburger Touristenmagnet: der Friedhof Ohlsdorf.

Mit insgesamt 7787 Beiträgen unter den Hashtags #friedhofohlsdorf und #ohlsdorferfriedhof ist der Hamburger Friedhof "klarer Gewinner" des Instagram-Rankings, so das Reisegutschein-Portal Tripz. Dieses hatte die deutschen Friedhöfe in dem sozialen Medium miteinander verglichen.

Mausoleum des Baron von Schröder besonders gruselig

Auf den 389 Hektar bietet Europas größter Parkfriedhof reichlich Platz, um sich zwischen den Gräbern von prominenten Persönlichkeiten wie dem ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt, Schauspieler Jan Fedder oder Tierparkgründer Carl Hagenbeck zu verlaufen.

"Besonders spooky: Das beeindruckende Mausoleum des Baron von Schröder aus rotem Sandstein wird langsam dem Verfall überlassen. Mit zerschlagenen Fenstern, Spinnenweben und verschimmelten Wänden ist das einst prachtvolle Gebäude ein echter Lost Place", heißt es in der Bewertung.

Ebenfalls beliebt: der Kölner Melaten-Friedhof

Mit deutlichem Abstand hinter dem ersten Platz liegen auf Rang zwei der Melaten-Friedhof in Köln und auf Rang drei der Leipziger Südfriedhof. Beide weisen jeweils um die 3000 Instagram-Beiträge unter den dazugehörigen Hashtags auf. In Köln ist die lebensgroße Statue des Sensenmanns ein beliebtes Fotomotiv, in Leipzig der hohe Glockenturm und die Schornsteine des Krematoriums.

Rang vier belegt mit gut 1600 Beiträgen der Südfriedhof in München, der als ältester erhaltener Friedhof der bayrischen Landeshauptstadt gilt. Auf Platz fünf landet mit knapp 1100 Instagram-Posts der Stuttgarter Pragfriedhof. Dort soll der Geist eines Metzgers sein Unwesen treiben, heißt es in der Meldung.

Instagram: Die beliebtesten Friedhöfe Deutschlands

Friedhof Ohlsdorf (Hamburg) Melaten-Friedhof (Köln) Südfriedhof (Leipzig) Südfriedhof (München) Pragfriedhof (Stuttgart) Südwestkirchhof (Stahnsdorf) Hauptfriedhof (Frankfurt am Main) Alter Nordfriedhof (München) Invalidenfriedhof (Berlin) Hauptfriedhof (Dortmund)

Brandenburger Friedhof ist Drehort der Netflix-Serie "Dark"

Weiter geht es im Ranking mit dem Südwestkirchhof in Stahnsdorf nahe Berlin. Der zweitgrößte Friedhof Deutschlands belegt den sechsten Platz. Bekannt wurde er durch die Netflix-Serie "Dark". "Die hiesige ikonische holzverkleidete Kirche dient in der Serie als Kulisse für das Gotteshaus der Stadt Winden, in der unerklärliche und grauenvolle Dinge passieren", so das Reisegutschein-Portal.

Rang sieben belegt mit lediglich 725 Beiträgen unter dem entsprechenden Hashtag der Hauptfriedhof in Frankfurt am Main. "Ein besonderes Schmankerl für Grusel-Fans sind hier die Friedhofs-Touren", heißt es in der Bewertung. Diese werden unter dem Motto "Vampire, Werwölfe und Scheintote – Friedhofsgruseln zwischen Legenden und Wirklichkeit" durchgeführt.

Alte Gräber beeindrucken auf Altem Nordfriedhof in München

Ein weiterer Münchner Friedhof schafft es im Instagram-Ranking der deutschen Friedhöfe unter die Top 10: Der Alte Nordfriedhof in München belegt Platz acht. "Die seit 1868 bestehende Begräbnisstätte wurde im zweiten Weltkrieg so stark verwüstet, dass die Stadtverwaltung nach Kriegsende keinen Sinn darin sah, diese wiederzueröffnen", so das Gutschein-Portal. Das heißt: Alle Gräber auf dem Alten Nordfriedhof sind vor 1939 errichtet worden.

Den neunten Platz sichert sich der Berliner Invalidenfriedhof. "Für den Bau der Berliner Mauer wurden weite Teile des historischen Friedhofs zerstört und aufgrund der direkten Lage zur Mauer zum sogenannten Todesstreifen erklärt", heißt es in der Bewertung. Statt der ehemals über 3000 Grabstätten sind daher nur noch rund 200 Grabmale auf dem Friedhof zu finden.

Dortmund: Kriegsgräberanlage unter Trauerweiden

Auf dem letzten Rang der beliebtesten deutschen Friedhöfe auf Instagram schafft mit 374 Beiträgen der Dortmunder Hauptfriedhof. Dieser stelle Dortmunds größte Grünfläche dar und beeindrucke besonders durch die unter Trauerweiden angelegte Kriegsgräberanlage.