Corona am UKE: Mehrere Infektionen auf Transplantationsstation

Der Tag im Überblick: Höchstwert an Neuinfektionen in Schleswig-Holstein. Virologe Schmidt-Chanasit nicht überzeugt vom Teil-Lockdown.

Hamburg. Das Coronavirus verbreitet sich weiter rasant: Sowohl in Hamburg als auch in Schleswig-Holstein werden täglich Hunderte Neuinfektionen gemeldet. Deshalb stehen nun schärfere Corona-Regeln bevor, die ab Montag, 2. November gelten.

Angesichts der rasanten Ausbreitung des Coronavirus sind strengere Kontaktbeschränkungen auch nach Ansicht eines Hamburger Intensivmediziners unvermeidlich. Die Lage sei sehr besorgniserregend. Wie sie im Dezember sein werde, könne niemand vorhersagen.

Lesen Sie hier die Corona-Nachrichten für den Norden am Donnerstag, 29. Oktober:

Corona-Fälle auf Transplantationsstation des Hamburger UKE

Auf der Transplantationsstation des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) sind drei von 23 Patienten positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Sie seien umgehend auf eine Covid-19-Station verlegt worden, teilte das UKE am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Die drei Patienten zeigen den Angaben zufolge keinerlei Symptome. Die Tests wurden gemacht, nachdem eine vor einer Woche entlassene Patienten positiv getestet worden war. Die Station sei nun bis auf Weiteres für Neuaufnahmen gesperrt und alle Patienten sollen engmaschig überwacht werden. Die Testergebnisse der Mitarbeiter der Stationen stehen noch aus. Zuvor hatte NDR 90,3 berichtet.

Bereits zu Wochenbeginn hatte das UKE mindestens sechs infizierte Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen gemeldet. Sie sollen sich vermutlich im privaten Bereich angesteckt haben.

Zuletzt wurden im UKE 20 Covid-19-Patienten behandelt, sechs davon auf der Intensivstation. Insgesamt stehen derzeit 24 Betten für Patienten mit Infektionserkrankungen zur Verfügung. Durch die Umwidmung von Stationen können die Kapazitäten den Angaben zufolge bei Bedarf aufgestockt werden. Zusätzlich gebe es im UKE mehr als 140 Intensivbetten für Erwachsene und 128 Beatmungsplätze für eine konventionelle Beatmung.

Camping im Corona-Sommer – so unterschiedlich fällt die Bilanz für den Norden aus

Campingurlaube waren im Corona-Sommer 2020 besonders beliebt. Deutschlandweit verbuchte die Campingbranche sogar einen Zuwachs von fast 2 Prozent. Doch nicht alle Bundesländer im Norden konnten sich über Steigerungsraten freuen.

Die höchsten Steigerungsraten für Juni bis August gab es in Norddeutschland in den Bundesländern Schleswig-Holstein (3.214.065 Übernachtungen, + 10,50 Prozent) und Mecklenburg-Vorpommern (4.135.620 Übernachtungen, + 10,30 Prozent). Das geht aus einer Auswertung des Portals www.camping.info hervor, das die Tourismuszahlen der Sommersaison ausgewertet und knapp 5000 Camper zu ihrem Camping-Sommer 2020 befragt hat.

Demnach musste Hamburg massive Rückgänge hinnehmen: In der Hansestadt wurden 49.986 Übernachtungen verzeichnet (-41,80 Prozent). Ein Minus gab es auch in Bremen (38.048 Übernachtungen, - 1,50 Prozent) und Niedersachsen ( 3.026.490 Übernachtungen, - 4,61 Prozent)

Die beliebtesten Bundesländer für Campingurlaube:

1. Bayern

2. Mecklenburg-Vorpommern

3. Schleswig-Holstein

4. Niedersachsen

Höchstwert: 280 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind am Mittwochabend 280 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden – so viele wie noch nie an einem Tag. Wie die Regierung am Abend veröffentlichte, haben sich seit Beginn der Pandemie somit 7499 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt. Erst am Morgen hatte die Landesregierung mit 278 registrierten Fällen innerhalb von 24 Stunden vom Vortag einen Höchstwert bekannt gegeben.

Im Norden steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen rasant (Symbolbild).

Foto: picture alliance/Robin Utrecht

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 3 auf 170. Im Krankenhaus werden derzeit 76 Covid-19-Patienten behandelt. Rund 5400 Menschen in Schleswig-Holstein gelten nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen. Die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt nach Angaben des RKI (Stand Mittwoch, 0.00 Uhr) bei 41,8.

Experten warnen: Im Norden droht Gastronomie-Pleitewelle

Angesichts der Corona-Krise warnt die Wirtschaftsauskunftei Crif Bürgel vor einer Pleitewelle in der Gastronomie im Norden. Stand Ende Oktober seien allein in Hamburg mehr als 15 Prozent der Restaurants, Gaststätten, Imbisse und Cafés insolvenzgefährdet, heißt es in einer Analyse von Donnerstag. Das sei im Vergleich zu der Zeit vor Corona eine Zunahme um etwa 71,1 Prozent.

Hier können Sie den täglichen Corona-Newsletter kostenlos abonnieren

Knapp 14 Prozent der untersuchten Gastronomiebetriebe sind der Analyse zufolge Ende Oktober in Schleswig-Holstein von einer Insolvenz bedroht. Das ist demnach ein Anstieg von 47,5 Prozent im Vergleich zum Februar – bevor Gastronomen das erste Mal wegen des Virus schließen mussten.

Virologe Schmidt-Chanasit ist nicht überzeugt vom Teil-Lockdown

Der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit findet den beschlossenen Teil-Lockdown im November in mancher Hinsicht überzogen. Er und einige seiner Kollegen seien nicht gegen alle Maßnahmen, „aber bei bestimmten Maßnahmen stellt sich einfach die Frage der Verhältnismäßigkeit und ob sie auch zielgerichtet sind und das bezwecken, was wir eigentlich erreichen wollen – also eine Stabilisierung der Lage“, sagte der Virologe vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin am Mittwochabend in den ARD-„Tagesthemen“.

Der Virologe Prof. Dr. Jonas Schmidt-Chanasit im Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin.

Foto: Roland Magunia

So sei beispielsweise die Schließung der Hamburger Elbphilharmonie, deren Hygienekonzept er gut kenne, nicht zielführend. „Es ist aus meiner Sicht, aus virologischer Sicht, nahezu unvorstellbar, dass dort massenhaft Infektionen aufgetreten sind. Insofern stellt sich hier die Frage der Verhältnismäßigkeit, ob man so eine Einrichtung wirklich schließen sollte, wo eben Infektionen mit aller Wahrscheinlichkeit nicht aufgetreten sind.“

Den richtigen Weg aus der Corona-Krise kenne derzeit keiner, „es gibt hier keine Blaupause“. Dennoch sei es wichtig, nun ein langfristiges Konzept zu entwickeln. Zudem müssten die Zielgruppen noch besser erreicht werden, bei denen die Infektionen stattgefunden haben. „Da kommen wir mit Verboten auch nicht weiter, das muss ganz klar sein.“

Tschentscher: Diese Corona-Einschnitte kommen

Hamburger Intensivmediziner: Corona-Lage „absolut besorgniserregend“

Die starke Zunahme der Corona-Infektionen ist nach Ansicht des Leiters der Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE), Stefan Kluge (52), „absolut besorgniserregend“. „Wir müssen diesen Trend stoppen, die Politik muss handeln“, sagte der Klinikdirektor mit Blick auf die neuen Kontaktbeschränkungen. „Uns bleibt keine andere Wahl.“

Kluge warnte vor einer Überlastung der Krankenhäuser und Intensivstationen. In Berlin, Bayern und Nordrhein-Westfalen seien einige Kliniken schon gut mit Covid-19-Patienten belegt, andere Erkrankte würden bereits verdrängt. Eine Reihe von Krankenhausmitarbeitern habe sich infiziert.

Ein Blick auf die derzeit nur langsam steigende Zahl der Todesopfer tauge nicht zur Einschätzung der aktuellen Lage. „Wir müssen auf die Zahl der Intensivpatienten gucken. Dann wissen wir, wohin die Reise geht“, sagte Kluge, der Facharzt für Innere Medizin und Lungenheilkunde ist. Derzeit gehe die Kurve steil nach oben. Es dauere im Schnitt zehn Tage, bis Patienten mit Symptomen auf die Intensivstation verlegt werden müssten. Die Aufenthaltsdauer auf der Intensivstation bei beatmeten Patienten beträgt nach Angaben von Kluge zwei bis drei Wochen, Todesfälle träten meistens erst im Verlauf auf. Das bedeute, dass sich die Zahl der Neuinfektionen erst mit einer Verzögerung von drei bis vier Wochen auf die Zahl der Todesfälle auswirke.

