Gastronomen wegen Corona-Einschränkungen in Aufruhr

Hamburg. Nach den harten Beschlüssen der Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Verschärfung der Corona-Einschränkungen herrscht vor allem in der Gastronomie blankes Entsetzen. Die Wirtschaftsauskunftei Crif Bürgel warnt bereits vor einer Pleitewelle. Stand Ende Oktober seien allein in Hamburg mehr als 15 Prozent der Restaurants, Gaststätten, Imbisse und Cafés insolvenzgefährdet, heißt es in einer Analyse von Donnerstag, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Das sei im Vergleich zu der Zeit vor Corona eine Zunahme um etwa 71,1 Prozent.

"Ich bin tief betroffen von diesem zweiten Lockdown für die Gastronomie. Dafür habe ich kein Verständnis, denn unsere Branche ist nicht schuld daran, dass die Zahl der mit Corona-Infizierten Menschen so stark steigt", sagte Dirk Block dem "Hamburger Abendblatt". Er betreibt sieben "L'Osteria"-Restaurants in Norddeutschland. Zusammen mit führenden Vertreter der Gastrobranche, darunter auch TV-Koch Tim Mälzer, hatte er noch einen "Brandbrief" an Kanzlerin Merkel geschrieben.

Ähnlich äußerte sich der Hamburger Zwei-Sterne-Koch Karlheinz Hauser in dem Blatt, sprach von einer "völlig überzogenen Entscheidung". Weniger als fünf Prozent der Infizierten hätten sich in der Gastronomie angesteckt. Mälzer wiederum - Betreiber der Bullerei in Hamburg - gab sich kämpferisch. "Wir geben uns (...) nicht so leicht geschlagen und werden, mit der üblichen Bullerei Power, auch durch diese Zeit kommen", schrieb er bei Facebook.

Nach den Beschlüssen der Ministerpräsidenten und von Kanzlerin Merkel gelten von Montag an scharfe Beschränkungen des öffentlichen Lebens ähnlich wie im Frühjahr. Restaurants und Kneipen sollen wieder schließen, genauso wie Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo- und Fitnessstudios oder Kinos. Veranstaltungen werden gestrichen und Zuschauer in der Bundesliga wieder verboten. Offen bleiben sollen Schulen, Kindergärten, der Groß- und Einzelhandel und Friseurläden.

Die ebenfalls beschlossenen Kontaktbeschränkungen gelten in Hamburg bereits seit Montag: Im privaten Bereich, auf der Straße und in der Gastronomie dürfen sich nur noch maximal zehn Menschen aus zwei Haushalten treffen. Ausnahmen bei der Zahl der Haushalte gibt es nur für sogenannte Patchworkfamilien und für Kinder unter zwölf Jahren.

Für Freitag ist bereits eine Sondersitzung des Senats zur Umsetzung der Beschlüsse anberaumt. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sagte nach der Videokonferenz mit Merkel und den Länderkollegen: "Wir haben alle gemeinsam diese Beschlüsse gefasst." Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) betonte: "Wir werden die (...) Beschlüsse in Hamburg umsetzen und - mit Unterstützung des Bundes - gleichzeitig denjenigen helfen, die in finanzielle Schwierigkeiten geraten."