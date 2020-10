Holstein-Keeper Dähne noch immer in Quarantäne

Kiel. Fußball-Zweitligist Holstein Kiel musste auch am Dienstag weiter auf die Rückkehr von Thomas Dähne in den Trainingsbetrieb warten. Der Torhüter befindet sich weiter in Corona-Quarantäne. "Heute ist ein zweiter Test gemacht worden", sagte ein Club-Sprecher auf Nachfrage. Sollte das Ergebnis wie das bei dem Test am Sonntag negativ sein, kann der 26-Jährige ab Mittwoch wieder mit der Mannschaft trainieren. Zunächst hatten die "Kieler Nachrichten" darüber berichtet. Dähne, der vor der Saison vom polnischen Erstligisten Wisla Plock zu den "Störchen" gewechselt ist, verpasste nach einem positiven Corona-Test zuletzt die Spiele bei den Würzburger Kickers (2:0) und gegen die SpVgg Greuther Fürth (1:3).