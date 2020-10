Hamburg. Til Schweiger betreibt ein Hotel an der Ostsee und eine Lodge in Südafrika, doch mit seinen Restaurants lief es offenbar nie so ganz rund: Nun zieht sich der Schauspieler ("Tatort", "Keinohrhasen", "Honig im Kopf") in Hamburg aus der Gastronomie zurück.

Wie Schweiger (56) der "Bild" sagte, steigt er aus dem Restaurant "Barefood Deli" in der Innenstadt und dessen Ableger "Henry likes Pizza" auf der Uhlenhorst zurück. „Nach intensiven, aber wunderbaren Jahren des Aufbaus von ‚Barefood Deli‘ habe ich mich entschieden, das Restaurant abzugeben. Ich bleibe natürlich als Lizenzgeber weiter Teil der von mir kreierten Marke", sagte der Kino-Star der Zeitung.

Til Schweiger: Abzocke-Vorwürfe wegen Leitungswasser im "Barefood Deli"

Schon ein Jahr nach Eröffnung geriet das "Deli" 2017 in die Schlagzeilen, weil Schweiger dort Leitungswasser für 4,20 Euro pro Liter ausschenken ließ. In den Jahren darauf gab es Schließungsgerüchte um seine Gastro-Projekte.

Doch dazu soll es auch jetzt nicht kommen: „Ich möchte mich aktuell beruflich hundert Prozent auf meine Filme und die Marke ‚Barefoot‘ fokussieren“, sagte Schweiger weiter. Die beiden Hamburger Restaurants soll Schweigers Geschäftsführer Michael Ränsch fortführen.