Hamburg. Die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigen immer weiter: Am Montag meldete die Gesundheitsbehörde für Hamburg 339 neue Fälle. 105 Erkrankte werden derzeit stationär in Krankenhäusern behandelt.

Das Corona-Jahr hat vielen Familienfeiern einen Riegel vorgeschoben. Auch viele Hochzeitsfeiern fielen daher aus. Geheiratet wurde trotzdem.

Lesen Sie hier die Corona-Nachrichten für den Norden am Dienstag, 27. Oktober:

Corona in Hamburg, Deutschland und weltweit – die interaktive Karte

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Lübeck mit Corona-Inzidenzwert von 50,8

In Lübeck ist der Corona-Inzidenzwert auf 50,8 geklettert, sodass verschärfte Maßnahmen zur Eindämmung des Virus notwendig sind. Den Wert weist das Robert-Koch-Institut auf seiner Übersicht mit Stand Dienstag 00 Uhr aus. Der Inzidenzwert ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage. Lübeck ist mit knapp 217.000 Einwohnern nach Kiel die zweitgrößte Stadt in Schleswig-Holstein.

Hier können Sie den täglichen Corona-Newsletter kostenlos abonnieren

Am Montagabend hat die Stadt bereits die 62. Nordischen Filmtage als reale Veranstaltung in den Kinos und Spielstätten abgesagt. Das Festival, das als Schaufenster des skandinavischen Films gilt, findet nun lediglich als Online-Veranstaltung statt. Grund dafür sind die durch die Corona-Pandemie gestiegenen Infektionszahlen. Das Festival läuft vom 4. bis zum 8. November. Auch die Weihnachtsmärkte in der Hansestadt sind abgesagt worden.

Towers stoppen Ticketverkauf – Test gegen Vechta fällt aus

Die Hamburg Towers haben wegen der steigenden Corona-Zahlen den für Montag geplanten Start des Ticketverkaufs für das erste Heimspiel gegen Brose Bamberg (8. November) vorerst ausgesetzt. Der Club aus der Basketball-Bundesliga erwartet zeitnah eine Entscheidung der Stadt Hamburg, ob in der edel-optics.de Arena Fans zugelassen werden können. Unterdessen ist das für Sonnabend geplante Testspiel der „Türme“ gegen Rasta Vechta abgesagt worden, weil die Niedersachsen von erheblichen Verletzungssorgen geplagt werden.

Am Montagabend tagte derweil der Vorstand des Kooperationspartners SC Rist Wedel, um zu besprechen, wie der Verein mit dem Spiel- und Trainingsverbot im Kreis Pinneberg umgeht. Nach Abendblatt-Informationen überlegt die Vereinsführung, mit dem Team aus der 2. Bundesliga Pro B, dem Damenteam aus der 1. Regionalliga Nord sowie den Teams aus der Jugend-Basketball-Bundesliga (JBBL) und der weiblichen Nachwuchs-Bundesliga (WNBL) nach Hamburg umzuziehen, sollten die Einschränkungen weiter gelten.

Coronavirus: Das müssen Sie über Fachbegriffe wissen

Coronavirus: Eine Klasse von Viren, zu denen der neuartige Erreger gehört

Sars-CoV-2: Die genaue Bezeichnung des Virus, das sich von China aus verbreitet

Covid-19: Die Erkrankung, die das Virus auslöst

Corona-Krise: Deutlich weniger Hochzeiten in Hamburg

In der Hansestadt Hamburg haben sich in diesem Jahr spürbar weniger Menschen das Jawort gegeben als noch im vergangenen Jahr. Bis Mitte Oktober hatten sich in allen Bezirken 4054 Paare trauen lassen, wie ein Sprecher des Bezirksamtes Hamburg-Harburg sagte. Im Vorjahreszeitraum waren es rund 730 Trauungen mehr. „Es ist festzustellen, dass trotz der Corona-Pandemie der Wunsch zu heiraten weiterhin groß ist“, so der Sprecher weiter. Die Pandemie habe aber sicherlich in einigen Fällen dazu geführt, dass Trauungen verschoben wurden oder erst gar nicht angemeldet wurden.

Die meisten Trauungen hat es im Bezirk Nord gegeben – 921 Heiratsurkunden wurden dort bis zum 12. Oktober ausgestellt. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 1065 Urkunden. Die wenigsten Eheschließungen wurden im Standesamt Harburg registriert. Dort ließen sich bis zum Herbst 375 Paare trauen (10/2019: 464).

Wie viele Ehen in diesem Jahr geschieden wurden, konnte der Sprecher dagegen nicht sagen. Diese Daten werden nicht bei den Standesämtern erfasst.

164 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind am Montag 164 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Seit Beginn der Pandemie haben sich somit 6941 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt, wie die Landesregierung am Abend online veröffentlichte. Am Vortag waren 115 Neuinfektionen gemeldet worden.

In Schleswig-Holstein sind viele neue Corona-Infektionen gemeldet worden (Symbolbild).

Foto: imago/ANE Edition

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus blieb bei 167. Im Krankenhaus werden derzeit 58 Covid-19-Patienten behandelt. Das sind sieben mehr als am Vortag. Rund 5300 Menschen in Schleswig-Holstein gelten nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen. Die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt nach Angaben des RKI (Stand Montag 0.00 Uhr) bei 36,3.

Coronavirus: Verhaltensregeln und Empfehlungen der Gesundheitsbehörde

Reduzieren Sie Kontakte auf ein notwendiges Minimum, und halten Sie mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Personen

Achten Sie auf eine korrekte Hust- und Niesetikette (ins Taschentuch oder in die Armbeuge)

Waschen Sie sich regelmäßig die Hände gründlich mit Wasser und Seife

Vermeiden Sie das Berühren von Augen, Nase und Mund

Wenn Sie persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, bei der das Coronavirus im Labor nachgewiesen wurde, sollten Sie sich unverzüglich und unabhängig von Symptomen an Ihr zuständiges Gesundheitsamt wenden

Landtag will mehr Mitsprache in Corona-Politik

Der niedersächsische Landtag will künftig mehr Einfluss auf die Corona-Politik der Landesregierung nehmen. Wie das gelingen kann, wollen die Fraktionen von SPD, CDU, Grünen und FDP nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag gemeinsam beraten. Ziel ist es, den Maßnahmen zur Eindämmung des Virus zu mehr Akzeptanz in der Bevölkerung zu verhelfen.

Die Regierungsfraktionen von SPD und CDU betonten aber, dass der Staat weiter in der Lage sein müsse, schnell zu handeln. Bisher erlässt die Landesregierung die Corona-Regeln in Form von Verordnungen. FDP-Fraktionschef Stefan Birkner hatte das mehrfach kritisiert und zuletzt in einem Brief an die anderen Fraktionen für eine stärkere Beteiligung des Parlaments geworben.

Lesen Sie hier den Corona-Newsblog von Montag, 26.Oktober