Buxtehude mit kleiner Würdigung bei Nachhaltigkeitspreis

Buxtehude. Die Stadt Buxtehude erhält am Donnerstag im kleinen Rahmen den mit 30 000 Euro dotierten Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Wegen der Vorbildfunktion in Corona-Zeiten verzichtet Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann auf seinen Besuch in der Hansestadt südlich von Hamburg. Der CDU-Politiker werde per Videobotschaft zum Livestream der Veranstaltung (18.00 Uhr) zugeschaltet, hieß es aus der Stadtverwaltung.

In der Kategorie mittlere Städte bekommt Buxtehude den renommierten Preis 2021 - Kiel den in der größeren und Eltville am Rhein den in der kleinsten. "Buxtehude war nicht nur Pionier für Tempo-30-Zonen, es ist auch Teil der Wasserstoff-Modellregion und treibt den Ausbau der Fahrrad- sowie E-Mobilitäts-Infrastruktur weiter voran", hieß es in der Begründung der Jury. Außerdem gebe es jährlich eine nicht-kommerzielle Ökomesse "Vor Ort Fair-Ändern" einen Ansatz, um die Bürger über einen bewussten Lebensstil in der Region zu informieren.

"Die Auszeichnung ist Ehre und Ansporn zugleich - gemeinsam mit der Stadtgesellschaft soll das Projekt "Buxtehude 2030" erfolgreich fortgesetzt werden", sagte Bürgermeisterin Katja Oldenburg-Schmidt (parteilos). Die 30 000 Euro Preisgeld, die für Projekte zur Stadtentwicklung ausgegeben werden sollen, könnten in ein Gartenprojekt fließen.