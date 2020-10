Hamburg. Es war angesichts der hohen Corona-Zahlen nur eine Frage der Zeit: Die ersten Weihnachtsmärkte in Hamburg wurden für 2020 offiziell abgesagt. Es handelt sich dabei um den Markt an der Apostelkirche in Eimsbüttel und Santa Pauli, Hamburgs selbst ernannter "geilster Weihnachtsmarkt", auf dem Spielbudenplatz.

"Wir wollen unter den aktuellen Voraussetzungen die gesundheitlichen Risiken für unsere Mitarbeiter und Besucher nicht eingehen und hoffen auf Euer Verständnis. Es wäre einfach nicht so muckelig geworden wie sonst", heißt es auf der Internetseite des Weihnachtmarkts an der Apostelkirche.

Das erhoffen sich Weihnachtsmarkt-Betreiber

Die Betreiber hoffen darauf, dass das Jahr 2021 ein besseres Jahr für alle werde und der Weihnachtsmarkt dann wieder wie gewohnt stattfinden könne. Darüber hinaus kündigen sie an, dass der Tannenbaumverkauf voraussichtlich trotzdem auch in diesem Jahr angeboten werde.

Auf der Santa-Pauli-Webseite heißt es: "Wir haben in den vergangenen Wochen verschiedene Szenarien für einen möglichen Weihnachtsmarkt auf dem Spielbudenplatz durchgespielt und sind nun zu dem Entschluss gekommen, dass die Voraussetzungen für einen sowohl für unsere Gäste attraktiven als auch für uns wirtschaftlich tragfähigen Santa Pauli in diesem Jahr nicht gegeben sind", teilen die Veranstalter auf der Internetseite mit. "Deshalb wird es Hamburgs geilsten Weihnachtsmarkt in diesem Jahr nicht geben."

Corona: Weihnachtsmarkt Santa Pauli erklärt Absage

Santa-Pauli-Veranstalter Jochen Bohnsack: "Ausschlaggebend für diese Entscheidung sind neben Bedenken des Infektionsschutzes natürlich auch finanzielle Gründe. Bei gleichbleibendem Aufwand und Kosten müssten wir mit deutlich weniger Gästen auf dem Weihnachtsmarkt kalkulieren."

Es sei kein Geheimnis, dass sich so ein Weihnachtsmarkt hauptsächlich über den Glühweinverkauf finanziere. "Deshalb haben wir uns gegen eine Durchführung des Marktes in seiner bekannten Form entschieden. Die Einschränkungen wären so groß, dass wir nicht mehr guten Gewissens von Hamburgs geilstem Weihnachtsmarkt sprechen könnten."

Santa Pauli: Ersatz-Veranstaltung wegen Corona

Auch wenn Santa Pauli in seiner bekannten Form nicht stattfinden wird, wird der Spielbudenplatz in der Vorweihnachtszeit trotzdem nicht leer stehen: Von Freitag, 6. November, an wird Santa Paulis Wintergarten seine Tore für Gäste öffnen.

Angelehnt an das im Sommer erfolgreich umgesetzte Konzept des Großstadtdorfplatzes können die Gäste hier an Feuerschalen und unter Heizpilzen in warme Decken gehüllt ihren Glühwein genießen. Nur eben unter Tannenbäumen statt unter Palmen.

Auch auf Livemusik muss dabei niemand verzichten, denn auf der Kleinkunstbühne werden täglich wechselnde Liveacts spielen. Wer also den Sommer auf dem Spielbudenplatz mochte, der wird hier auch den Winter lieben.