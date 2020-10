Kerstan: Weniger Kohleverbrauch und CO2-Ausstoß in Wedel

Hamburg. Die Stadt Hamburg will den Kohleverbrauch und damit den CO2-Ausstoß des Heizkraftwerks Wedel deutlich reduzieren. "Das wird in der Summe 30 Prozent oder 150 000 Tonnen weniger Kohle pro Jahr bedeuten", sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) am Montag in Hamburg. Zunächst würden durch einen optimierten Einsatz des Kraftwerks und durch eine Bevorzugung des Gas- und Dampfturbinen (GuD)-Kraftwerks Tiefstack vom kommenden Jahr an 20 Prozent weniger Kohle verfeuert. Die geplanten 150 000 Tonnen Kohleeinsparung pro Jahr soll dann 2023 erreicht sein, wenn eine Power-to-Heat-Anlage dort ähnlich einem Tauchsieder oder Wasserkocher mit überschüssigem Windstrom Wärme erzeugt.

Das Kraftwerk Wedel gehört der Stadt und zählt mit seinen rund 60 Jahren zu den ältesten Kraftwerken Deutschlands. Es verbrennt derzeit im Schnitt 475 000 Tonnen Kohle pro Jahr und emittiert dabei 1,13 Millionen Tonnen Kohlendioxid.