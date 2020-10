Toter in Grönwohld: Bekannter unter Mordverdacht

Grönwohld. Nach dem gewaltsamen Tod eines 22-Jährigen in Grönwohld im Kreis Stormarn sitzt ein Bekannter des Mannes als Tatverdächtiger in U-Haft. Der 21-Jährige stehe im dringenden Verdacht, den arg- und wehrlosen 22-Jährigen auf einem Spielplatz von hinten mit einem Messer angegriffen zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft Lübeck am Montag mit. Ein Richter am Amtsgericht Lübeck habe am Sonntag Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Mordes erlassen, sagte die Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck, Ulla Hingst.

Der 22-Jährige war am Donnerstag von Anwohnern tot auf dem Spielplatz gefunden worden. Die Obduktion habe ergeben, dass er verblutet sei, sagte Hingst. An dem Toten seien zahlreiche Stichverletzungen im Rücken entdeckt worden.

Die bisherigen Ermittlungen haben den Angaben zufolge ergeben, dass sich Täter und Opfer am Mittwochabend auf dem Spielplatz verabredet hatten. Die beiden Männer hätten offenbar in geschäftlicher Verbindung gestanden, sagte Hingst. Die Art der Geschäfte sei allerdings noch unklar. Der Tatverdächtige machte keine Angaben zum Tatvorwurf.