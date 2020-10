Hamburg. Corona und kein Ende in Sicht: Seit Montag gelten in Hamburg neue Maßnahmen, die die Trendwende bei den zuletzt stark ansteigenden Zahlen bringen soll. Die Gesundheitsbehörde meldete zum Wochenanfang erneut Hunderte neue Infektionen, der Inzidenzwert steigt somit auf 97,5.

Lesen Sie hier die Corona-News für den Norden am Montag, 26. Oktober:

Corona in Hamburg, Deutschland und weltweit – die interaktive Karte

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Corona-Infektionszahlen in Niedersachsen nehmen weiter zu

Die Zahl der Corona-Infektionen in Niedersachsen ist am Montag erneut um 495 laborbestätigte Fälle gestiegen. Landesweit waren dies im Durchschnitt 57,3 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, wie aus den Daten des Landesgesundheitsamtes in Hannover hervorgeht. Die Gesamtzahl der Infektionen lag bei 30.954 Fällen – niedersachsenweit starben 732 Menschen mit Corona.

17 Kommunen überschritten demnach am Montag die kritische 50er-Marke, vorne lagen der Landkreis Cloppenburg (221,5), die Stadt Delmenhorst (217,9) sowie der Landkreis Vechta (189,8). Neu dabei waren der Landkreis Peine (55,6), die Stadt Salzgitter (58,5) sowie der Landkreis Lüchow-Dannenberg (55,4). Am niedrigsten war die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Holzminden (4,3).

Corona-Fall in Seniorenwohnanlage in Lokstedt

In der Seniorenwohnanlage in Lokstedt gibt es einen Corona-Fall: Eine Mitarbeiterin der Verwaltung wurde am Wochenende positiv auf Covid-19 getestet. Zuletzt war die Betroffene am Donnerstag in der Einrichtung gewesen, zu dem Zeitpunkt hatte sie keine Symptome. Kontakt zu den Bewohnern und dem Pflegepersonal hatte sie nicht. Sie befindet sich nun in Quarantäne.

Auf Anordnung des Gesundheitsamts Hamburg wurde ein Besuchsverbot für den Pflegewohnbereich angeordnet, das bis auf weiteres gilt.

Coronavirus: Wieder Hunderte Neuinfektionen in Hamburg

In Hamburg wurden am Montag 339 Neuinfektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen – der zweithöchste Wert seit Beginn der Pandemie und mehr als dreimal so viel wie am vergangenen Montag (93). Da dieser relativ niedrige Wert aus der Sieben-Tage-Betrachtung durch den sehr hohen aktuellen ersetzt wird, steigt die Inzidenz massiv an: von 84,5 auf 97,5. Der Wert gibt an, wie viele Menschen sich pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen infiziert haben. Liegt er über 50, muss über weitere Beschränkungen beraten werden.

Da Hamburg diese Grenze schon seit einigen Tagen überschritten hat, hat der Senat bereits vergangene Woche weitere Beschränkungen beschlossen. So gilt seit diesem Montag, dass sich nur noch maximal zehn Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen. Die Wirkung dieser Maßnahmen soll nun zunächst abgewartet werden, der Anstieg auf 97,5 löst keine weiteren Maßnahmen aus – vorerst jedenfalls.

Lesen Sie auch: Diese Corona-Regeln gelten ab heute in Hamburg

Große Corona-Kontrolle im Heidekreis

Polizei und Zoll führen am Montagmorgen im Heidekreis (Niedersachsen) eine großangelegte Kontrolle durch, bei der es auch um die Hygienevorschriften in der Corona-Pandemie geht. Wie ein Sprecher der Polizei in Bad Fallingbostel dem Abendblatt sagte, dauere die Aktion noch an.

Offenbar war aufgefallen, dass an verschiedenen Wohnadressen so viele Menschen gemeldet waren, dass Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Aus einsatztaktischen Gründen hält sich die Polizei während der mehrstündigen Kontrolle noch bedeckt. Die genauen Hintergründe sollen im Laufe des veröffentlicht werden.

Hier können Sie den täglichen Corona-Newsletter kostenlos abonnieren

Tschentscher: Lockdown hängt von Corona-Zahlen der nächsten Wochen ab

Für Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ist ein erneuter Lockdown zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus abhängig von der Entwicklung der Fallzahlen. „Das hängt jetzt ab von den Zahlen in den nächsten Wochen“, sagte Tschentscher am Montag im ARD-„Morgenmagzin“. Es habe leider in den vergangenen Wochen eine „sehr starke Dynamik“ gegeben „und das muss schon zum Stillstand kommen“.

Die nun ergriffenen Maßnahmen wie die Sperrstunde in der Gastronomie seien gut, so Tschentscher. Nun müssten sich im öffentlichen und privaten Raum alle an die beschlossenen Corona-Regeln halten. „Denn dann kommen wir durch. Wir müssen in eine stabile, in eine Plateauphase kommen mit der Infektion.“

Im @ardmoma sagt Hamburgs Bürgermeister @TschenPe: „Wir haben leider in den letzten Wochen wirklich eine sehr hohe Dynamik gehabt, und das muss zum Stillstand kommen. (...) Wir müssen dazu kommen, dass sich alle an die Regeln halten.“ #CoronaHH pic.twitter.com/gq9w1gQLx1 — Marcel Schweitzer (@mschweitzerhh) October 26, 2020

Allerdings gebe es leider ein paar Menschen, die noch nicht verstanden hätten, dass es wirklich auf das Verhalten aller ankomme, sagte Tschentscher zudem im „Bild“-Polit-Talk „Die richtigen Fragen“. „Bestimmte Menschen - das sind ja eigentlich gar nicht so viele - denen ist es egal, woher die Regeln kommen. Sie lehnen sie ab.“

Lesen Sie hier : Diese Corona-Regeln gelten ab heute in Hamburg

115 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind am Sonntag 115 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Seit Beginn der Pandemie haben sich somit 6777 Menschen nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt, wie die Landesregierung am Abend im Internet veröffentlichte. Am Vortag waren 142 Neuinfektionen gemeldet worden, am Freitag 236.

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um drei auf 167. Im Krankenhaus werden derzeit 51 Covid-19-Patienten behandelt. Diese Zahl blieb im Vergleich zum Vortag unverändert. Rund 5200 Menschen in Schleswig-Holstein gelten nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) als genesen. Die Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt nach Angaben des RKI (Stand Sonntag 0 Uhr) bei 33,5.

Coronavirus: Verhaltensregeln und Empfehlungen der Gesundheitsbehörde

Reduzieren Sie Kontakte auf ein notwendiges Minimum, und halten Sie mindestens 1,50 Meter Abstand zu anderen Personen

Achten Sie auf eine korrekte Hust- und Niesetikette (ins Taschentuch oder in die Armbeuge)

Waschen Sie sich regelmäßig die Hände gründlich mit Wasser und Seife

Vermeiden Sie das Berühren von Augen, Nase und Mund

Wenn Sie persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, bei der das Coronavirus im Labor nachgewiesen wurde, sollten Sie sich unverzüglich und unabhängig von Symptomen an Ihr zuständiges Gesundheitsamt wenden

Regierung prüft „Vorquarantäne“ für Schüler vor Weihnachten

Die Landesregierung erwägt wegen der Corona-Krise nach einem Zeitungsbericht, Schulen bereits zwei Tage vor Beginn der Weihnachtsferien zu schließen. Stattdessen sollen die Schüler zu Hause lernen. Damit soll das Risiko verringert werden, dass Kinder ältere Verwandte an Weihnachten mit dem Coronavirus anstecken. „Wenn das als präventive Quarantäne ausreicht, werden wir das umsetzen“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Montag). Zuvor hatte der Koalitionspartner CDU die sogenannte Vorquarantäne vorgeschlagen. Laut Tonne werde der Vorschlag bereits geprüft.

Die Weihnachtsferien beginnen in diesem Jahr am Mittwoch, dem 23. Dezember. CDU-Generalsekretär Kai Seefried zufolge könnte aber schon der Freitag in der Vorwoche der letzte offizielle Präsenztag in den Schulen sein. So gebe es sechs Tage Vorquarantäne vor Heiligabend. „Die beiden Tage sind aber nicht einfach frei“, sagte Seefried. Es seien Tage mit verpflichtenden Aufgaben, die Zuhause erledigt werden sollen. Für Familien, die eine Betreuung für ihre Kinder benötigen, müsse diese durch die Schulen in den Kohorten angeboten werden.

Lesen Sie hier den Corona-Newsblog vom Wochenende, 24. und 25. Oktober