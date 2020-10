Jeder Tag, den es länger dauert, kostet Geld. Deshalb arbeiten alle auf Hochtouren

Projektleiter Hellmut Körner

Die Gerüste stehen noch, die Rolltreppen sind wie der helle italienische Natursteinboden und die Holzvertäfelung abgedeckt. Denn noch werkeln in dem Komplex 500 Bauarbeiter. „Jeder Tag, den es länger dauert, kostet Geld. Deshalb arbeiten alle auf Hochtouren. Die Übergabe des CCH an die Hamburg Messe und Congress Gmbh wird Ende Dezember erfolgen. Es sei denn, es passiert noch etwas völlig Außerplanmäßiges“, sagt Körner.

Lichtin­stallation schwebt wie ein Ufo über dem Foyer

Er zeigt auf die imposante Lichtin­stallation, die inzwischen hängt und wie ein Ufo über dem Foyer schwebt. Zur Erinnerung: Eigentlich sollte das CCH, das seit Ende 2016 geschlossen ist, bereits im Sommer 2019 wiedereröffnet werden. Es gab aber immer wieder Verzögerungen, unter anderem wegen der aufwendigen Asbestentsorgung aus dem 1970er-Jahre-Bau.

Dann sollte es Ende August dieses Jahres mit einem Medizinerkongress losgehen. Doch der wurde coronabedingt wie auch andere Veranstaltungen abgesagt. Aber die Pandemie hatte auch Auswirkungen auf die Baustelle: „Corona hat unseren Zeitplan mehrfach durcheinandergebracht. Das hat zusätzliche Kosten verursacht. Ebenso wie Lieferverzögerungen von Material“, so Körner.

Neuer Glanz aus denkmalgeschützten Lampen: Projektleiter Hellmut Körner.

Halle 3: Abiballsaal erstrahlt in neuem Glanz

Beim Abendblatt-Ortstermin im CCH Ende März hatte Körner bereits angekündigt, dass man auf der Zielgeraden sei. Auf der befindet man sich sieben Monate immer noch. Aber es ist ordentlich vorangegangen: Im ersten Stock des Ostteils, der abgerissen und neu gebaut wurde, führt Körner durch die sogenannten Break-out-Rooms.

Diese sind mit Holzschiebewänden ausgestattet und können je nach Personenanzahl individuell aufgeteilt werden. Hier stehen schon die bewegbaren Holzwände, die Beamer und Leinwände sind eingebaut. Die Stühle fehlen noch, aber davon stehen Tausende gestapelt in der Halle H im CCH. Generationen von Hamburgern haben ihre Abi- und Tanzschulabschlussbälle im Saal 3 gefeiert. Der ist im Altbau und erstrahlt in neuem Glanz. Körner steht unter den Hunderten silbernen Lampen, die wie Zylinder anmuten. „Das steht alles unter Denkmalschutz. Jede einzelne Lampe wurde aufbereitet“, so Körner. Das Parkett wurde verlegt, die Wände rot angestrichen.

Neues CCH: 50 Säle für bis zu 12.000 Personen

Das CCH besteht aus drei Gebäudeteilen. Diese werden durch den gläsernen Gang „Belvedere“ verbunden. Vom Ostteil gelangt der Besucher in den sanierten Mittelteil und danach in den 2007 eröffneten Westteil.

Ein bisschen Nostalgie muss sein, und deshalb darf zum Abschluss ein Blick in den Saal 1 im Altbau nicht fehlen – einst die große Bühne für Stars wie Udo Jürgens oder Peter Kraus. Der rote Backstein an den Wänden wurde aufwendig restauriert, bald sollen die Stuhlreihen eingesetzt werden, bis zu 3000 Gäste haben hier Platz. Nach der Wiedereröffnung soll das neue CCH über rund 50 Säle und Besprechungsräume für bis zu 12.000 Personen verfügen.

Stadt Hamburg bürgt für Millionenkredit

Zurück zum Haushaltsausschuss am Dienstag. Zurück zu den Problemen. Eigentlich sollte die CCH-Revitalisierung 194 Millionen Euro kosten, dann wurden daraus 230 Millionen Euro. Aus der Drucksache 22/1020 geht hervor, dass im Frühjahr 2020 das „Produktbudget bereits planmäßig fast vollständig für Bauleistungen und Zusatzmaßnahmen“ eingesetzt worden war. Aber das reicht nicht.

„Um die erforderliche kurzfristige Anordnung von Maßnahmen zur Umsetzung des neuen Zeit- und Inbetriebnahmeplans zu ermöglichen, hat die CCHI GmbH (Anm. d. Red.: Betreibergesellschaft im Eigentum der Stadt) deshalb nach Gesellschafterbeschluss einen Darlehensvertrag über einen Kontokorrentvertrag bis zu maximal 25 Millionen Euro abgeschlossen.“ Die Stadt bürgt. Dieser 25-Millionen-Kredit – der nur in Anspruch genommen wird, wenn tatsächlich Mehrkosten entstehen – hat zur Folge, dass der Bürgschaftsrahmen um 17,5 Millionen Euro erhöht werden muss.

Nach Abendblatt-Informationen steht ein Rechtsstreit an. Darauf wollte Projektleiter Körner nicht eingehen, sagte aber: „Die für das TGA verantwortliche Unternehmen hat mehrfach vereinbarte Vertragstermine nicht eingehalten.“ In der Drucksache heißt es „Bis zum 30. Mai 2020 sollte die Gesamtfertigstellung aller Planungs- und Bauleistungen durch das TGA Unternehmen erfolgt sein.“ Das war vor fast fünf Monaten. Und die Bauarbeiten laufen noch.