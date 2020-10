Hamburg . Mit 135.000 Wohnungen und rund 1.500 Gewerbeobjekten gehört die kommunale SAGA-Unternehmensgruppe zu den größten Vermietern in Deutschland. Welche Auswirkungen hat Corona auf das Unternehmen? Wie teuer wird Wohnen durch die Hamburger Klimaschutzziele? Was bedeutet die Verkehrswende für Tiefgaragen? Über diese Fragen sprach das Abendblatt mit Vorstandschef Thomas Krebs.

Herr Krebs, wie hat sich das Thema Wohnen verändert durch die Pandemie?

Thomas Krebs: Wir erleben eine Krise von historischem Ausmaß, die auch auf den Bereich Wohnen durchschlagen wird. Corona verstärkt wie ein Turbolader die Digitalisierung der Wohnungswirtschaft. In der Lockdown-Phase haben 50 Prozent unserer Mitarbeiter von daheim gearbeitet. Mit unserer Mieter-Apps und der zentralen Kundenbetreuung tragen wir dieser Entwicklung Rechnung und werden zukünftig das mobile Arbeiten weiter ausbauen. Die Pandemie verstärkt noch einen anderen Trend. Besonders für Familien wird das Umland noch attraktiver. Schon vor Corona hat die Überhitzung des Wohnungsmarktes in den Metropolen dazu geführt, dass viele einen solchen Umzug erwogen haben. Da durch Corona immer mehr Unternehmen auf das mobile Arbeiten setzen, entfällt künftig oft das Pendeln. Dies könnte dazu führen, dass sich der Wohnungsmarkt in Hamburg in den nächsten fünf Jahren entspannt.

Berlin schrumpft bereits. Erstmals seit 2003 ist dort die Zahl der Einwohner im ersten Halbjahr gesunken. Wird das auch in Hamburg passieren? Noch heißt es, Hamburg könnte in den 2030er Jahren die Zwei-Millionen-Einwohner Grenze knacken…

Ich bin grundsätzlich vorsichtig mit solchen Prognosen. Die Flüchtlingskrise 2015 hat uns gezeigt, dass sich der Zustrom durch Außenwanderung sich sehr schnell ändern kann. Mit Blick auf die aktuellen Wanderungssalden gehe ich schon davon aus, dass Hamburg weiter wachsen wird, aber nicht in der prognostizierten Dynamik.

Sollten wir uns also bald von dem Ziel verabschieden, jedes Jahr 10.000 neue Wohnungen zu bauen?

Nein, wir sind klug beraten, wenn wir jetzt in den nächsten Jahren weiter alles daransetzen, mit hohen Neubauzahlen den Markt zu entlasten. Wobei viel bauen allein nicht hilft. Es geht darum bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Und da ist Hamburg seit Jahren Vorreiter.

Wenn die Nachfrage ab etwa 2025 sinken sollte, ist das schlecht für Sie als Vermieter. Befürchten Sie Leerstände? Gerade in Hochhaussiedlungen wie Mümmelmannsberg?

Wenn sich ein Wohnungsmarkt entspannt, gibt es auch Leerstandstendenzen, gerade in Randlagen. Aber unser Geschäftsmodell sieht ausdrücklich das Angebot von preiswerten Wohnungen vor. Und die werden in lebenswerten Metropolen immer nachgefragt sein. Zudem haben wir aus der 1990er Jahren gelernt, als wir zum Teil große Leerstände hatten. Wir haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten massiv in unsere Immobilien investiert. Wir haben Quartiere aufgewertet durch Sanierungen sowie Neubauten, auch von Seniorenwohnanlagen. Nehmen Sie Mümmelmannsberg, wo wir ein neues attraktives Einkaufszentrum schaffen. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass diese Quartiere auch bei einer Marktwende stabil bleiben.

Werden sich die Grundrisse im Neubau verändern? Ein großes Problem für das Homeoffice ist ja, dass vielen daheim der Platz für einen vernünftigen Büro-Arbeitsplatz fehlt.

Da muss man die Segmente unterscheiden. Das Thema Homeoffice und mobiles Arbeiten wird eher Auswirkungen auf teure Mietwohnungen oder Eigentumswohnungen haben. Da machen sich die Projektentwickler jetzt schon Gedanken: Wollen Sie in Zukunft weiter Ein- oder Zwei-Raum-Lofts bauen oder lieber funktionale Grundrisse anbieten, um Home-Office zu ermöglichen? Bei der SAGA stellt sich das anders da. Wir sind in unserem Preissegment darauf angewiesen, funktionale Grundrisse anzubieten, so dass sich auch Familien mit mehreren Kindern wohlfühlen. Es geht also auch in Zukunft darum, mit wenig Fläche gut funktionierende und bezahlbare Wohnungen anzubieten! Auch treiben wir die Glasfaser-Technologie mit Blick auf die Digitalisierung schon seit langem unabhängig von der Pandemie voran. In zwei Jahren wird jede SAGA-Wohnung einen solchen Anschluss haben, mit entsprechenden guten Angeboten.

Wie viele Ihrer Mieter haben inzwischen wegen Corona Probleme, ihre Miete jeden Monat pünktlich zu überweisen?

Im Moment spielt das für den Wohnungsbereich bei uns praktisch keine Rolle. Es war wichtig, dass die Politik zu Beginn der Pandemie sehr schnell und konsequent eingegriffen hat. Denken Sie etwa an das Kurzarbeitergeld, an das Wohngeld, an Hilfen fürs Selbstständige. Als wir im Sommer die Mieten behutsam erhöht haben, haben wir Mietern, die nachweislich wirtschaftlich von Corona betroffen sind, angeboten, über Gutscheine diese Erhöhung auszugleichen. Davon hat kaum jemand Gebrauch gemacht. Wenn die zweite Welle nun aber zu einer hohen Arbeitslosigkeit führen wird, wird sich der Druck auf das preiswerte Segment weiter verstärken.

Sie vermieten auch 1400 Gewerbeobjekte. Wie ist dort die Entwicklung?

Derzeit wurden in 110 Fällen Stundungen oder Ratenzahlungen vereinbart. Aber Sie müssen wissen, dass Gewerbemieten bei uns nur drei Prozent der Mietumsätze ausmachen. Wirtschaftlich spielt daher dieses Problem kaum eine Rolle.

Aber wenn der Kiosk, der Friseur, der kleine Lebensmittelladen im Erdgeschoss einer großen Wohnanlage durch Corona schließen muss, sinkt die Lebensqualität der Bewohner.

Da haben Sie Recht. Und deshalb setzen wir alles dran, um diese Gewerbemieter zu halten. Eben mit Stundungen oder mit dem Angebot von Ratenzahlung. Im Vergleich zu Gewerbemietern in begehrten Innenstadtlagen ist das Problem für uns überschaubar. Was schlicht daran liegt, dass die SAGA-Mieten im Gewerbebereich ebenfalls niedrig sind.

Der Klimaplan der Hansestadt setzt auch für Gebäude ambitionierte Ziele. 2050 soll der CO2-Ausstoß im Vergleich zu 1990 um 80 Prozent sinken. Was bedeuten die erforderlichen Sanierungen der Gebäude für die Mieten?

Das ist in der Tat ein Punkt, der uns sehr beschäftigt. Wir haben das einmal grob überschlagen. Wenn wir die die Hamburger Klimaschutzziele alleine durch die Sanierung unserer Gebäude erreichen wollen, würden dies die SAGA rund neun Milliarden Euro kosten. Zum Vergleich: Wir haben in den vergangenen 20 Jahren mit großen Anstrengungen 2,2 Milliarden Euro in unseren Bestand investiert. Aber um hier kein Missverständnis aufkommen zu lassen: Wir bekennen uns ausdrücklich zu den Hamburger Klimaschutzzielen. Und nur wegen Corona ist die Klimakrise ja nicht einfach verschwunden. Aber wir brauchen für die Lösung des Problems intelligente Lösungen.

Wie können die aussehen?

Wir müssen weg von der Betrachtung jedes einzelnen Gebäudes. Nehmen Sie das Beispiel das Dämmen. Immer stärkere Dämmungen sind wie alle energetische Maßnahmen am Gebäude extrem treuer, der energetische Nutzen nimmt aber in Relation zu den Mehrkosten ab. Deshalb plädieren wir für eine Flottenstrategie.

Was bedeutet das?

Wir halten es für sinnvoll, dass gerade bei großen Vermietern der gesamte Bestand energetisch betrachtet wird. Damit würde eine Art Quersubventionierung möglich und wir könnten etwa ein denkmalgeschütztes Gebäude erhalten und im Ausgleich bei einem Neubau die Standards entsprechend überschreiten.

Das wird nicht reichen…

Stimmt. Und deshalb müssen wir weg davon, Klimaziele allein über die Sanierung von Gebäuden erreichen zu wollen. In die Klima-Bewertung eines einzelnen Quartiers muss auch die Energieerzeugung und die Mobilität einfließen. Wir entwickeln gerade ein Modellprojekt mit 5000 Wohnungen im Quartier Horner Geest mit der Hansa Baugenossenschaft. Durch eine innovative Wärmeversorgung, den Einsatz erneuerbarer Energien wie Solaranlagen sparen wir massiv CO2 ein. So etwas lohnt sich für ganze Quartiere viel mehr als für einzelne Gebäude.

Wie können innovative Mobilitätskonzepte aussehen?

Wenn wir in einem Quartier verstärkt auf Car-Sharing und E-Mobilität durch das Angebot von Ladestationen setzen, ist dies nur gut fürs Klima. Denkbar wären etwa auch die Unterstützung der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs.

Sie würden also einen Teil der Kosten der HVV-Monatstickets Ihrer Mieter übernehmen?

Ja, das wäre denkbar. Aber noch sind das Planspiele. Das Ganze funktioniert nur, wenn solche Maßnahmen auf unsere CO2-Bilanz angerechnet werden. Aber bitte nicht missverstehen: Wir werden dennoch weiter Milliarden in unsere Gebäude investieren. Doch wir dürfen gerade unsere Mieter nicht über Gebühr belasten.

Beim Verkehr sind die Stellplätze für Autos ein schwieriges Thema.

Allerdings. Die Verpflichtung, Stellplätze für Autos zu schaffen, ist neben dem Ausgleich für erforderliche Baumfällungen das größte Hemmnis im Neubau. Auch bei den Stellplätzen sollen wir neu denken. Der Bau von Tiefgaragen verteuert und verkompliziert das Bauen enorm. Und was passiert, wenn die Mobilitätswende Realität wird? Stehen dann dort in 20 bis 30 Jahren noch so viele Autos? Oder werden das die Tropfsteinhöhlen des 21. Jahrhunderts? Ein Hochparker oder „Mobility Hub“ mitten im Quartier, fußläufig für jeden Bewohner zu erreichen, erscheint mir deutlich sinnvoller. Denn den kann man abreißen, wenn man die Stellflächen nicht mehr braucht. Bei Tiefgaragen geht das nicht.

Ihr Konzern war vor zwanzig Jahren mit einem Projekt an der Saarlandstraße einst Vorreiter für ein autofreies Quartier. Warum setzen Sie nicht auf solche Konzepte?

Wir pilotieren gerade zwei Quartiere für autoarmes Wohnen. Für bestimmte Zielgruppen ist das attraktiv, aber eben auch sehr komplex. Wir sind dort in Gesprächen mit den zuständigen Behörden, noch kann ich zu den Details nichts sagen.

Es gibt noch eine Lehre aus der Pandemie. Die Menschen wollen sich viel lieber draußen als drinnen treffen. Was bedeutet das für Ihre Außenanlagen?

Wir haben 1400 Hektar Grünfläche, das entspricht ungefähr 1900 Fußballfeldern. Zudem wachsen bei uns ca. 100.000 schützenswerte Großbäume. Das Potenzial ist enorm. Aber damit haben wir uns schon vor Corona beschäftigt: Wie können wir diese Flächen ökologisch aufwerten? Wie können Wildwiesen oder Bienenprojekte entstehen? Wie können wir Mietergärten schaffen? An all diesen Fragen arbeiten wir mit Hochdruck.

Die Schilder vor Grünflächen „Betreten verboten, der Hauswart“ gehören also der Vergangenheit an?

In einer unserer Anlagen habe ich vor kurzem noch ein solches Schild der Neuen Heimat gesehen. Das hat die Jahrzehnte überdauert. Aber das sind Relikte der Vergangenheit.