Klare Niederlagen für den BSV und Buchholz 08-Rosengarten

Hamburg. Die Siegesserie der Bundesliga-Handballerinnen des Buxtehuder SV gegen die HSG Bad-Wildungen ist gerissen. Am Samstag kassierte das Team von Trainer Dirk Leun aufgrund einer desolaten Leistung in der zweiten Halbzeit eine 27:33 (19:15)-Niederlage. "Ich bin enttäuscht und entsetzt, dass meine Mannschaft in einem Spiel zwei so unterschiedliche Gesichter gezeigt hat", sagte der BSV-Coach, dessen Team noch immer auf den ersten Auswärtspunkt wartet.

Die Probleme begannen am Ende der ersten Halbzeit, als die HSG auf eine 4:2-Deckung umgestellt hatte. Eine weitere Umstellung nach der Pause auf eine 6:0-Deckung bereitete dem BSV dann enorme Schwierigkeiten. "Sie haben uns den Schneid abgekauft. Wir haben keine Kombination mehr gespielt und uns nicht mehr effektiv Chancen herausgespielt", räumte Leun ein.

Die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten kehrten ebenfalls mit leeren Händen von ihrer Partie bei der Neckarsulmer Sport-Union zurück. Der Aufsteiger unterlag am Samstag mit 25:33 (15:18) und kassierte im siebten Spiel die sechste Niederlage. Kim Berndt war mit acht Toren die beste Werferin.