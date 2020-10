Freizeit In Pandemie-Zeiten wollen mehr Hamburger angeln

Drei Angler stehen in der Dämmerung auf einer Buhne in der Elbe bei Hamburg.

Angeln kann man in der Großstadt Hamburg nicht nur in Elbe und Alster. Das Hobby an der frischen Luft haben viele Menschen während der Corona-Pandemie für sich entdeckt oder wiederentdeckt. Das zeigt sich nicht nur bei den Prüfungsterminen.