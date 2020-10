Hamburg. Die Hamburger Staatsanwaltschaft hat offenbar eine Bande von Kokain-Schmugglern und Großdealern ausgehoben, die über Jahre im Geschäft war. Vier Männer sind wegen Handels mit Betäubungsmitteln „in nicht geringer Menge“ angeklagt und müssen sich von Dienstag an vor dem Landgericht verantworten. Wie Oberstaatsanwältin Nana Frombach dem Abendblatt sagte, sei einer der Angeklagten gerade erst aus der Haft in Hamburg entlassen worden, als er vermutlich sofort wieder ins Geschäft einstieg. Dabei hatte er von seiner Strafe (zwölf Jahre) wegen Drogenhandels in großem Stile zwei Drittel abgesessen und kam auf Bewährung frei.

Er war es offenbar auch, der an dem damaligen Rekordfund von 1,3 Tonnen Kokain beteiligt war, der im Jahr 2010 für Aufsehen gesorgt hatte.

Kokain-Dealer über Chatprotokolle entlarvt

Die Ermittler kamen den vier Angeklagten (29, zweimal 41 und einmal 50 Jahre alt) auf die Schliche, indem sie eine Telefonüberwachung schalteten und auch Chatprotokolle auswerteten. Dabei erfuhren sie, dass Kokain aus Südamerika über die Niederlande importiert wurde und aus Spanien heraus ein Handel mit Marihuana aufgebaut wurde. 45 Kilogramm Kokain kamen bereits, 106 Kilo waren bestellt. An Marihuana sollten 410 Kilo in Deutschland verkauft werden.

Die Preise für das Kokain, so ergaben augenscheinlich die mitgeschnittenen Chatprotokolle, lagen bei 27.500 bis 30.500 Euro pro Kilo, für das Marihuana sollten 4500 Euro pro Kilo aufgerufen werden. Abnehmer gab es bereits, die Drogenkuriere waren organisiert – nur die Verhaftung kam im März dieses Jahres der Bande dazwischen.

Hamburg gilt mit der Hafenstadt Antwerpen als eine der Hochburgen des europäischen Kokainhandels. Abnehmer gibt es offenbar ausreichend. Auch der Angeklagte Ö. scheint einen florierenden Vertriebsweg gefunden zu haben. Er betrieb eine Bar in Bahrenfeld, die als „Szene-Bar“ galt – was immer das in diesem Fall heißt.