Hamburg. In Hamburg steigen die Infektionszahlen. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) mahnte, alle müssten den Ernst der Lage verstehen. „Wir brauchen jetzt Disziplin, und dazu gehört allerdings auch Kontrolle und Sanktionen“, sagte er am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“.

Am Freitag erreichte die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hamburg einen neuen Rekordwert: 360 neue Fälle meldete die Gesundheitsbehörde. Der Sieben-Tage-Wert klettert damit auf 75,1 Infektionen je 100.000 Einwohner. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage kommt Hamburgs rot-grüner Senat am Freitag zu einer Sondersitzung zusammen. Dort werde über weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie beraten.

Corona-News für Hamburg und Norddeutschland am Freitag, 23. Oktober:

Gesundheitsbehörde meldet 360 Neuinfektionen in Hamburg

Die Hamburger Gesundheitsbehörde meldete am Freitag mit 360 Neuinfektionen einen neuen Höchstwert seit Pandemie-Beginn. Bereits am Donnerstag hatte es mit 276 neuen Corona-Fällen einen deutlichen Anstieg gegeben. Der Hamburger Inzidenzwert liegt somit aktuell bei 75,1. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle erhöht sich auf 11042.

8100 Personen gelten davon mittlerweile wieder als geheilt. Stationär behandelt werden 92, das sind 13 Personen mehr als noch am Donnerstag. 30 von ihnen liegen auf der Intensivstation (am Vortag waren es 27). Die Zahl der laut Hamburger Rechtsmedizin an Covid-19 gestorbenen Menschen liegt unverändert bei 241.

Wegen Pandemie: Hamburg erweitert Winternotprogramm

Die Stadt Hamburg erweitert während der Corona-Pandemie das Winternotprogramm für Obdachlose. Mit einem zusätzlichen Standort werden weitere Schlafplätze angeboten. Damit erhöht sich die Zahl der Betten auf insgesamt 1020. Außerdem wird eine zusätzliche Tagesaufenthaltsstätte mit rund 200 Plätzen eingerichtet.

In den Einrichtungen an der Friesenstraße und der Kollaustraße stehen 400 bzw. 250 Plätze und zusätzlich eine Reserve von insgesamt 100 Plätzen zur Verfügung. Dazu zählen auch abgetrennte Bereiche für Frauen. Rund 120 städtisch finanzierte Übernachtungsplätze werden dezentral bei Kirchengemeinden und Hochschulen angeboten, zum Beispiel in Containern. Tagsüber sollen die Übernachtungsstandorte gründlich gelüftet und gereinigt werden.

In Räumlichkeiten der „Markthalle“, Klosterwall 11, wird zudem im Laufe des Novembers eine zentral gelegene, zusätzliche Tagesaufenthaltsstätte (TAS) mit rund 200 Plätzen in Betrieb genommen werden. Die schon bestehende TAS in der Hinrichsenstraße erweitert ihre Öffnungszeiten. Insgesamt gibt die Stadt für diese Hilfen während des Winternotprogramms 2020/21 voraussichtlich rund 10 Millionen Euro aus.

Wohnunterkunft in Rahlstedt steht unter Quarantäne

Nachdem es in der Wohnunterkunft am Bargkoppelstieg in Rahlstedt zu einer Ausbreitung des Covid19-Virus gekommen ist, wurde am Donnerstag die Einrichtung per Verfügung vom Gesundheitsamt unter Quarantäne gestellt. Jetzt wurde damit begonnen einen Massentest durchzuführen.

In der Einrichtung sind rund 330 Bewohner untergebracht. Allerdings konnten nach Erkenntnissen der Behörden etwa ein Drittel der dort gemeldeten Personen nicht angetroffen werden.

Hamburgischen Staatsoper erweitert Kartenvorverkauf

Die Hamburgische Staatsoper erweitert ihren Kartenvorverkauf für die Vorstellungen und Konzerte der Staatsoper Hamburg, des Hamburg Ballett und des Philharmonischen Staatsorchesters. Vom 6. Dezember an können jeweils vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin Karten im Telefonverkauf und der Tageskasse erworben werden.

Eintrittskarten für die Konzerte in der Elbphilharmonie sind auch über den dortigen Telefon- oder Tageskassenverkauf erhältlich. Coronabedingt gibt es Anpassungen im Spielplan bei Premieren, Wiederaufnahmen und im Repertoire sowie bei Konzertprogrammen. Bei Einhaltung der festgelegten Abstandsgebote werden maximal rund 500 Plätze in der Staatsoper bzw. 620 Plätze in der Elbphilharmonie besetzt.

H.P. Baxxter fordert mehr Solidarität in Corona-Krise

Scooter-Frontmann H.P. Baxxter (56) hat zu mehr Solidarität bei der Bekämpfung von Corona aufgerufen. „Corona sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden, wir müssen solidarisch sein und helfen, die Pandemie einzudämmen“, sagte der Sänger am Freitag in einer Mitteilung. Er habe jedoch Verständnis für die jungen Leute, die zu Hause sitzen und nicht loslegen können. „Es darf hier aber auf keinen Fall ein Kampf Alt gegen Jung entbrennen. Die Krankheit ist ernst zu nehmen, aber Angst und Panik sind nicht immer die besten Ratgeber“, meinte Baxxter, der sich im Frühjahr mit dem Coronavirus infiziert hatte und an leichten Symptomen litt.

Neben vielen anderen Künstlern, Veranstaltern und Technikern habe die Pandemie auch die Band Scooter samt Crew hart getroffen. Am Freitag erschien ihre neue Single „FCK 2020“. Noch in diesem Winter will die Band ein neues Studioalbum veröffentlichen.

Kulturbehörde unterstützt unabhängige Verlage mit 155.000 Euro

Die Behörde für Kultur und Medien unterstützt unabhängige Verlage aus Hamburg, die durch die Corona-Pandemie wirtschaftliche Einbußen hinnehmen mussten, mit insgesamt 155.000 Euro. Ausschlaggebend für die Vergabe sind laut Behörde der inhaltliche Anspruch des Verlagsprogramms sowie das Engagement im Umgang mit der Corona-Krise.

Bewerbungen sind bis zum 9. November möglich. Ausgeschlossen sind Verlage mit einem Nettojahresumsatz von mehr als zwei Millionen Euro. Insgesamt werden 20 Prämien in Höhe von 5000, 10.000 und 15.000 Euro vergeben. Eine Jury entscheidet über die Vergabe.

Hamburg jetzt offiziell Risikogebiet – RKI-Inzidenzwert bei 52,8

Die Stadt Hamburg gilt jetzt offiziell als Corona-Risikogebiet. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag der Sieben-Tage-Wert der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner (Inzidenz) am Freitag bei 52,8 und kletterte damit über den kritischen Wert von 50. Am Donnerstag hatte das RKI ihn mit 46,5 angegeben.

Die Hamburger Gesundheitsbehörde hatte bereits am Donnerstag einen Wert von 64,6 annannt. Laut Gesundheitsbehörde liegt die Abweichung vor allem in einer verzögerten Erfassung der Daten begründet.

Zwei Crewmitglieder auf Abramowitschs Mega-Yacht infiziert

Im Hamburger Hafen soll es auf der Yacht "Eclipse" des russischen Milliardärs Roman Abramowitsch, die derzeit bei Blohm & Voss im Dock liegt, zwei Corona-Fälle geben. Das berichtete der "NDR". Demnach soll der Kapitän den Behörden verschwiegen haben, dass Crewmitglieder schwere Symptome zeigten.

Ein Test nach der Ankunft in Hamburg hätte zu zwei positiven Corona-Nachweisen geführt. Inzwischen soll die Isolation der Crewmitglieder jedoch wieder aufgehoben sein. Die Mega-Yacht war über Gibraltar nach Hamburg gekommen.

66 Soldaten unterstützen derzeit Gesundheitsämter

Hamburger Gesundheitsämter haben wegen der Corona-Epidemie zurzeit viel Arbeit. „Wir haben tatsächlich ellenlange Kontaktpersonenlisten“, sagte die Leiterin des Fachamts Gesundheit Hamburg-Eimsbüttel, Gudrun Rieger-Ndakorerwa. Die Zahl der Personen, die länger als fünf Minuten mit einem Corona-Infizierten in einer Entfernung unter 1,5 Metern in Kontakt waren und dann selbst positiv auf das Virus getestet wurden, steige dieser Tage merklich.

Der Leiter des Bezirksamts in Eimsbüttel Kay Gätgens hat wegen der zunehmend bedrohlichen Entwicklung bereits Vorkehrungen getroffen: Weil seine Mitarbeiter sogar am Wochenende arbeiten mussten, stellte er einen Antrag auf Amtshilfe. Seit etwa einem Monat sind demnach zehn Pioniere und zwei Ärzte von der Bundeswehr in Eimsbüttel tätig. Kein Einzelfall, denn die Bundeswehr hilft nach eigenen Angaben in Hamburg mit insgesamt 66 Soldatinnen und Soldaten in allen sieben Gesundheitsämtern der Hansestadt aus. Sie kontaktieren dort vor allem Personen, die mit Corona-Infizierten in Kontakt standen, wie der Koordinator der Bundeswehr für Amtshilfe in Hamburg, Michael Giss, erklärte.

Hier gilt die Maskenpflicht in Hamburg:

Experten uneins über Wirksamkeit des Beherbergungsverbots

Johannes Knobloch, Leiter des Bereichs Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, hält einen Mund-Nasen-Schutz für wirksam. „Wir wissen, dass eine Maske Tröpfchen abhält und die Übertragung von Aerosolen vermindert. Somit sollte die Zahl der Tröpfcheninfektionen durch eine Maske deutlich reduzierbar sein, die Übertragung von Aerosolen in vielen Situationen ebenfalls.“ Besonders in Innenräumen sei eine Maske deshalb wichtig.

Wer jedoch den ganzen Tag etwa zu zweit in einem kleinen Raum sitze, dem bringe auch die Maske nicht mehr viel. Zahlreiche Studien haben bereits die Wirksamkeit von Masken untersucht. Eine übergreifende Analyse mehrerer Studien, die im Juni im Fachblatt „The Lancet“ veröffentlicht wurde, war schließlich zu dem Schluss gekommen, dass eine Maske das Infektionsrisiko messbar verringert. Wer allerdings draußen nur kurz an anderen Menschen vorbeigeht, hat nach Ansicht von Knobloch eine extrem niedrige Wahrscheinlichkeit, sich dabei anzustecken.

Schmidt-Chanasit: Beherbergungsverbot "nicht effektiv"

Der Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg sieht das Beherbergungsverbot kritisch. Das Beherbergungsverbot sei kein geeignetes Mittel, weil die Corona-Lage viel zu dynamisch sei. Die Maßnahme sei „nicht zielgerichtet, nicht effektiv und letztendlich realitätsfremd“, sagte er dem Nachrichtenportal „tagesschau.de“. Innerdeutsche Reisende sind aus Sicht Schmidt-Chanasits nicht der Hauptgrund für den Anstieg der Inzidenz.

Das sind die geltenden Regeln in Hamburg:

Wer etwa in Geschäften ohne Mund-Nase-Bedeckung erwischt wird, dem droht ein Bußgeld von 80 Euro. In Bussen oder Bahnen ist eine Vertragsstrafe von 40 Euro fällig, die um ein Bußgeld von 40 Euro erhöht werden kann. Wer sich in Lokalen falsche Kontaktdaten einträgt, muss mit 150 Euro Bußgeld rechnen.

Veranstaltungen ohne feste Sitzplätze im Freien sind nur noch mit bis zu 100 Teilnehmern, in geschlossenen Räumen mit bis zu 50 Teilnehmern zulässig. Bei Alkoholausschank reduziert sich die Zahl der Teilnehmer jeweils um die Hälfte.

Zu Sportveranstaltungen sind maximal 1000 Zuschauer zugelassen.

Für Feiern im privaten Raum gilt eine Obergrenze von 25 Personen. Bei Feiern in angemieteten Räumen, bei denen Alkohol ausgeschenkt wird, dürfen maximal 50 Menschen zusammenkommen.

Es gibt kein Einreiseverbot für Menschen aus inländischen Risikogebieten. Übernachtungsgäste müssen schriftlich bestätigen, dass sie sich in den vorangegangenen 14 Tagen nicht in einem solchen aufgehalten haben. Falls doch, können sie mit einem negativen Testergebnis übernachten, das nicht älter als 48 Stunden sein darf.

Schüler aus einer Klasse können gemeinsam unterrichtet werden. Abstandsgebote bleiben erhalten. In bestimmten Situationen gibt es für Kinder einer Jahrgangsstufe Ausnahmen. Eine Maskenpflicht gilt für das gesamte Schulgelände, nicht aber im Unterricht. Ausgenommen von den Regelungen sind Grundschüler.

Berufsschüler und Oberstufenschüler von allgemeinbildenden Schulen müssen auch im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Alle Klassenräume werden alle 20 Minuten für wenige Minuten gelüftet.

In Hamburger Kitas gelten für Eltern und Erzieher besondere Hygienemaßnahmen.

Buchholz: Startups im Norden auch in Corona-Krise erfolgreich

Junge innovative Unternehmen in Schleswig-Holstein kommen nach Einschätzung von Wirtschaftsminister Bernd Buchholz in der Corona-Pandemie überdurchschnittlich gut zurecht. „Sowohl der jüngste Deutsche Startup-Monitor als auch die Zahlen der Bankengruppe KfW belegen, dass Gründerinnen und Gründer zwar von den aktuellen wirtschaftlichen Einschränkungen hart getroffen werden, aber weitaus optimistischer sind als die etablierte Wirtschaft“, sagte der FDP-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. „Corona wirkt offenbar wie ein Katalysator, eine bestehende Gründungsidee auch tatsächlich anzugehen.“

Start-ups schafften im Schnitt 14 neue Arbeitsplätze, sagte Buchholz. Personalabbau als Reaktion auf die Corona-Krise spiele kaum eine Rolle. Schleswig-Holstein biete nicht zuletzt wegen seiner vielen Hochschulen und Forschungseinrichtungen ein ideales Gründungsklima. An diesem Montag komme ein weiterer Baustein der Gründerlandschaft hinzu. Das Land fördere an der Fachhochschule Kiel ein sogenanntes CrossOverLab mit knapp einer halben Million Euro, so Buchholz.

Tschentscher: Dom wegen Corona-Zahlen sehr unwahrscheinlich

Bürgermeister: Dom wegen Coronazahlen sehr unwahrscheinlich

FDP kritisiert Corona-Verordnung in Niedersachsen

Der FDP-Fraktionsvorsitzende im niedersächsischen Landtag, Stefan Birkner, hat die neue Corona-Verordnung des Landes kritisiert. „Auf mich wirkt einiges in dieser Verordnung mehr wie Aktionismus als wie eine durchdachte Strategie“, sagte Birkner der „Braunschweiger Zeitung“ (Freitag). „Ob Masken unter freiem Himmel und Sperrstunden wirklich das Infektionsgeschehen mindern, halte ich für fraglich. Ich würde es begrüßen, wenn die Landesregierung stattdessen konkret gegen die Pandemie vorgeht - beispielsweise mit Luftreinigungsanlagen in Schulen oder ausreichend Personal in den Gesundheitsämtern“, schlug Birkner vor.

Mit der neuen Corona-Verordnung gilt von Freitag an eine Sperrstunde. Sie gilt zwischen 23 und 6 Uhr, wenn eine Kommune über dem Wert von 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche liegt. Steigt dieser Wert auf 50, dürfen Gastronomiebetriebe zudem keine alkoholischen Getränke mehr außer Haus verkaufen. Ab dem Wert von 35 müssen zudem unter freiem Himmel Masken getragen werden, wenn Menschen auf engem Raum zusammenkommen.

Lesen Sie hier den Corona-Newsblog von Donnerstag, 22. Oktober