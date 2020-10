Hohe Corona-Zahlen im Kreis Pinneberg

Pinneberg. Der Kreis Pinneberg hat wegen hoher Corona-Zahlen verschärfte Maßnahmen angekündigt, die am Samstag in Kraft treten werden. Der Inzidenzwert - die Zahl der Corona-Fälle pro 100 000 Einwohner innerhalb der letzten sieben Tage - sei über die entscheidende Marke von 35 gestiegen, teilte eine Sprecherin des Kreises am Donnerstag mit. Es habe zudem 35 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gegeben. Wie hoch der Inzidenzwert genau ist, teilte der Kreis nicht mit.

Bund und Länder hatten sich am 14. Oktober darauf geeinigt, dass bei steigenden Infektionszahlen und spätestens ab 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum überall dort gelten soll, wo Menschen dichter oder länger zusammenkommen. Gemeint sind zum Beispiel Märkte, belebte Plätze und Einkaufsstraßen.

In Regionen mit 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner gelten nach den Bund-Länder-Beschlüssen folgende Teilnehmergrenzen: 25 Menschen im öffentlichen und 15 im privaten Raum. In Regionen mit 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern greifen noch schärfere Regeln. Dazu gehört neben einer Maskenpflicht, dass sich im öffentlichen Raum nur noch 10 Personen treffen dürfen. Die Gastronomie soll ab 23.00 Uhr schließen und keinen Alkohol mehr ausgeben dürfen. Bei Feiern dürfen in der Öffentlichkeit 10 Menschen zusammenkommen, im privaten Raum maximal 10 Leute aus höchstens zwei Haushalten.

Die Kreise oder kreisfreien Städte sind angehalten, entsprechende Allgemeinverfügungen für ihren Bereich zu erlassen.