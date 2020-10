Hamburg. Bei einem Unfall im Hamburger Stadtteil Jenfeld ist am Donnerstag eine Autofahrerin in die Hochterrasse eines Restaurants gefahren. Nach Polizeiangaben kam die ältere Frau um 14.14 Uhr mit ihrem BMW auf dem Parkplatz des Lokals "Zum Österreicher" an der Barsbütteler Straße erst unter dem Vorbau zum Stehen.

Das Fahrzeug bohrte sich bis zur Windschutzscheibe in das etwa ein Meter hoher Balkongestell. Die Fahrerin musste von der Feuerwehr durch die Heckklappe aus dem Wagen befreit und mit einem Rettungswagen und Notarztbegleitung ins Krankenhaus gebracht werden.

Foto: Michael Arning / HA

Weshalb die Frau mit ihrem BMW in das Restaurant krachte, stand zunächst nicht fest. Die Polizei wollte bei der Fahrerin einen Fahrtüchtigkeitstest durchführen.