Hamburg. Es könnte eines der schillerndsten Wirtschaftsstrafverfahren in Hamburg der vergangenen Jahre werden. Es geht um den Reiseveranstalter Rainbow Tours, dessen Ruf mit einem Mix aus Abenteuer und Spaß sowie Pleiten, Pech und Pannen behaftet ist — und dessen Abrutschen in die Insolvenz legendär wurde.

Zentrale Figur des Prozesses ist vor allem der ehemalige Inhaber des Unternehmens, Mathias Kampmann, dessen Geschäftsgebaren über viele Jahre hinweg alles andere als seriös gewesen sein soll. Gegenüber zwei weiteren der ursprünglich sechs Angeklagten wurde das Verfahren gegen Zahlungsauflagen in Höhe von 5000 beziehungsweise 2000 Euro eingestellt. Ein ebenfalls angeklagter ehemaliger Rechtsberater der Unternehmen, ist untergetaucht. Bisher sind zehn Verhandlungstage bis zum 17. Dezember terminiert.

Angeklagter erschien wegen angeblichem Corona-Verdacht nicht

Doch am ersten Verhandlungstag des mit Spannung erwarteten Prozesses vor dem Landgericht mit dem Vorwurf der Insolvenzverschleppung kam das Verfahren vor dem eigentlichen Beginn schon ins Stocken. Und zwar nicht wegen Kampmann selbst, sondern wegen eines der beiden Männer, die sich zusammen mit dem 58-Jährigen vor Gericht verantworten sollen.

Jörg G., 61, der im Jahr 2011 die bereits in erheblicher finanzieller Schieflache befindlichen Rainbow Tours erworben und gewissermaßen als „Strohgeschäftsführer“ weitergeführt haben soll, erschien nicht zum Prozess, weil angeblich der Verdacht einer Corona-Erkrankung bestehe.

Gericht glaubt nicht an "Covit 19" – Haftbefehl gegen Angeklagten erlassen

Doch an der Seriosität dieser Begründung hatten Gericht und Staatsanwaltschaft erhebliche Zweifel — und das nicht nur, weil in einer Bescheinigung des Arztes von Jörg G. von „Covit 19“ die Rede war, mit einem „T“ am Ende, wohl bemerkt. Dabei dürfte die korrekte Schreibweise des Virus doch inzwischen bei nahezu jedermann in Fleisch und Blut übergegangen sein.

Die Staatsanwaltschaft beantragte, gegen den aus ihrer Sicht unentschuldigt fehlenden Angeklagten einen Haftbefehl zu beantragen. Dieser wurde am Mittag auch erlassen. Jörg G. scheint in dem Umgang mit „Rainbow Tours“ die Rolle des „professionellen Firmenbestatters“ zugekommen zu sein, der als Strohmanngeschäftsführer das Unternehmen weiterführen sollte.

Nun soll erst am kommenden Mittwoch in dem Prozess die Anklage verlesen werden. Laut Ermittlungen befanden sich „Rainbow Tours“ schon im Jahr 2010 in erheblichen finanziellen Schwierigkeiten. Diese hätten sich im Jahr 2011 so weit verschärft, dass die Gesellschaften Anfang September des Jahres zahlungsunfähig gewesen seien – Insolvenz sei aber erst im Dezember beantragt worden.