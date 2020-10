Hamburg. Der für den 5. April geplante verkaufsoffene Sonntag ist coronabedingt ausgefallen. Als Ausgleich öffnen nun zahlreiche Hamburger Geschäfte am kommenden Sonntag, 25. Oktober, von 13 bis 18 Uhr.



In der Hamburger Innenstadt und in der HafenCity steht der Tag unter dem Motto „Gemeinsam Einzigartig – Weil wir Hamburg sind“. Neben dem Einkaufsbummel locken zahlreiche Aktionen: In der Europa Passage wird der von Designerin Sibilla Pavenstedt entworfene „Weltschal“ ausgestellt, der aus gehäkelten und gestrickten Flaggen besteht und ein Symbol sein soll für Weltoffentheit, Integration, Demokratie und Menschlichkeit.

Mobile Ausstellung im Levantehaus

Im Levantehaus gewährt eine mobile Ausstellung des BallinStadt Auswanderermuseums Einblicke in fünf Biografien von Menschen, die über Hamburg als „Tor zur Welt“ ausgewandert sind.

In Nissis Kunstkantine am Dalmannkai stellen Künstler und Künstleriinnen des Atelier Freistil ihre Werke aus. Ausstellungen in den weiteren innerstädtischen Passagen, am Jungfernstieg und auf dem Überseeboulevard runden das Programm dieser Sonntagsöffnung ab.