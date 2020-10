Hamburg. Die Corona-Zahlen in Hamburg schnellen nach oben: Nach städtischer Berechnung liegt die Inzidenz am Donnerstag bei 64,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen – wird die Hansestadt nun auch nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts Risikogebiet? Der Senat plant nach Abendblatt-Informationen deshalb eine Sondersitzung.

Derweil sollen Klinikpatienten und Bewohner von Pflegeheimen bald besser vor dem Coronavirus geschützt werden. Der Einsatz von Schnelltests könnte schon in wenigen Wochen beginnen.

Corona-News für Hamburg und Norddeutschland am Donnerstag, 22. Oktober:

Hamburg meldet 276 Corona-Neuinfektionen – Senat plant Sondersitzung

Die Corona-Zahlen in Hamburg steigen deutlich: Die Gesundheitsbehörde hat am Donnerstag 276 Corona-Neuinfektionen gemeldet, am Vortag waren es 201. Damit liegt die Gesamtzahl der Menschen in der Hansestadt, die seit Beginn der Pandemie an Covid-19 erkrankt sind, nun bei 10.682. Als geheilt gelten den Angaben nach 8000 Personen. Der Inzidenzwert steigt damit von 58,9 am Vortag auf 64,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

Wegen der Dynamik bei der Zahl der Neuinfektionen will der Hamburger Senat am Freitag nach Abendblatt-Informationen zu einer Sondersitzung zusammenkommen und über weitere Maßnahmen beraten.

Sozial- und Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard hat zuletzt mit Bürgermeister Peter Tschentscher (beide SPD) weitere Einschränkungen verkündet.

Foto: Marcelo Hernandez

Gestiegen ist auch die Zahl der Corona-Patienten:Mit 79 Covid-19-Patienten werden sieben Menschen mehr in Krankenhäusern behandelt als am Vortag. 27 von ihnen liegen auf Intensivstationen (am Vortag waren es 25), 20 Patienten kommen aus Hamburg. Die Zahl der laut Hamburger Rechtsmedizin an Covid-19 gestorbenen Menschen liegt unverändert bei 241.

160 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein registriert

In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der gemeldeten Corona-Infizierten um weitere 160 erhöht. Seit Beginn der Pandemie im Norden haben sich damit bislang 6148 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt, wie die Landesregierung mit Stand Mittwochabend mitteilte. Am Vortag waren es 111 Neuinfektionen. Als Genesen gelten nach Schätzung des RKI rund 5000 Menschen. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, blieb weiter bei 163. In Krankenhäusern werden 36 Covid-19-Patienten behandelt, fünf mehr als am Vortag.

Tourismus in Hamburg leidet – Schleswig-Holstein steht besser da

Die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Tourismus haben sich besonders in den Sommermonaten bemerkbar gemacht. Wie das Statistikamt Nord mitteilte, haben Hamburger Hotels und ähnliche Beherbergungsstätten für August 2020 deutlich weniger Gäste und Übernachtungen als im August des Vorjahres gemeldet.

Demnach sank die Zahl der Übernachtungen um 36,1 Prozent auf 999.000 und die Anzahl der Gäste um 41,9 Prozent auf 438.000. In der Erhebung wurden 416 Betriebe mit 69.740 angebotenen Betten berücksichtigt. Die durchschnittliche Belegung betrug 45,4 Prozent.

Zunahme bei Anzahl der Übernachtungen im Norden

Das Dünengebiet auf der Nordseeinsel Amrum: Viele Menschen haben im Sommer Urlaub an der Nordsee gemacht.

Foto: picture alliance / Michael Narten

In Schleswig-Holstein ist der Rückgang dagegen deutlich geringer ausgefallen. Das liegt vermutlich an den vielen inländischen Besuchern, die ihren Sommerurlaub bedingt durch Reisebeschränkungen nicht im Ausland sondern an Nordsee und Ostsee verbracht haben.

Laut Statistikamt Nord sind im August dieses Jahres 1.147.000 Übernachtungsgäste in den Beherbergungsstätten und auf den Campingplätzen Schleswig-Holsteins angekommen. Das Gästeaufkommen sei gegenüber dem August des Vorjahres um 3,2 Prozent gesunken. Die Anzahl der Übernachtungen von 5.837.000 nahm im Vergleich zum August 2019 um 4,8 Prozent zu.

Behörde: Corona-Schnelltests könnten Mitte November kommen

Infektionen mit dem Coronavirus könnten in Hamburg ab Mitte November sehr viel schneller erkannt werden. Die Stadt habe in dieser Woche einen Auftrag zur Beschaffung von Antigen-Schnelltests vergeben, teilte die Sozialbehörde mit. „Ich rechne damit, dass 50.000 solcher Tests frühestens ab der zweiten Novemberwoche zur Verfügung stehen werden“, sagte Behördensprecher Martin Helfrich.

Zunächst sollen die Gesundheitsämter mit den Schnelltests versorgt werden. Sinnvoll könne der Einsatz dort sein, wo ganze Einrichtungen oder Gruppen nur vorsichtshalber getestet werden sollen. Derzeit gibt es größere Corona-Ausbrüche in drei Hamburger Pflegeheimen.

Antigen-Test sind bislang weniger zuverlässig

Die Antigen-Tests sind nicht ganz so zuverlässig wie die bislang verwendeten PCR-Tests. Sie bieten nach Angaben des Sprechers aber zusätzliche Erkenntnismöglichkeiten und Sicherheit für zu testende Personen. Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) hatte am Dienstag die neue Testverordnung des Bundesgesundheitsministeriums begrüßt.

Nach ihren Angaben könnten die Ergebnisse von Schnelltests innerhalb von 20 bis 30 Minuten vorliegen. Beim PCR-Verfahren (Polymerase-Kettenreaktion) wird das Erbgut des Virus vervielfacht und analysiert. Bei Antigen-Tests werden in Abstrichproben charakteristische Viren-Proteine erkannt. Ein Labor ist dafür nicht notwendig.

Virologe Prof. Jonas Schmidt-Chanasit möchte in der Corona-Krise starke Einschränkungen des öffentlichen Lebens verhindern.

Foto: Roland Magunia / HA

In Hamburg gibt es bereits ein kommerzielles Pilotprojekt, das den Einsatz von Schnelltests vorsieht. Wie das Abendblatt berichtete, unterstützt Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin eine Initiative des Unternehmers Axel Strehlitz, der unter anderem das Udo-Lindenberg-Museum Panik-City auf St. Pauli betreibt.

Wie das Abendblatt berichtete, gibt es bereits einen marktfähigen und lieferbaren Schnelltest als PCR-Test. Die sanagroup hat ihn bereits erfolgreich mit dem HSV getestet.

Tschentscher: Dom wegen Coronazahlen sehr unwahrscheinlich

Bürgermeister: Dom wegen Coronazahlen sehr unwahrscheinlich

Kirchen wollen ausreichend Weihnachtsgottesdienste anbieten

Die Kirchen im Norden wollen trotz der Corona-Auflagen mit kreativen Ideen ein ausreichendes Angebot an Advents- und Weihnachtsgottesdiensten schaffen. „Unser Ziel ist es, allen Menschen die Teilnahme an einem Weihnachtsgottesdienst zu ermöglichen“, sagte der Hamburger Erzbischof Stefan Heße.

Erzbischof Stefan Heße im Mariendom (Archivbild).

Foto: Marcelo Hernandez / HA

Der stellvertretende Leitende Bischof der Nordkirche, Bischof Tilman Jeremias, betonte, die Gemeinden seien bemüht, „möglichst vielen Menschen das Mitfeiern an den Weihnachtsgottesdiensten zu ermöglichen – im Wissen darum, wie schwierig dies schon immer war und erst recht in den Zeiten der Pandemie sein wird.“ Die Kirchen wollen deutlich mehr und kürzere Gottesdienste anbieten. Viele Feiern sollen im Freien stattfinden.

Günstiges Rohöl: Preise für Benzin und Diesel fallen

Verbraucher können sich in dieser Woche über fallende Spritpreise freuen. Wie der ADAC ermittelt hat, kostet ein Liter Super E10 im Bundesdurchschnitt derzeit 1,220 Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 1,8 Cent im Vergleich zur Vorwoche. Auch beim Diesel sinken die Preise. Für einen Liter werden hier an den Zapfsäulen im bundesweiten Mittel 1,041 Euro fällig, das sind 0,8 Cent weniger als in der Vorwoche.

Die Preisdifferenz beider Kraftstoffe hat sich somit in dieser Woche weiter verringert. Aktuell liegt sie bei 17,9 Cent. Die Preise an den Tankstellen spiegeln laut ADAC die „insgesamt ruhige Marktlage am Weltrohölmarkt“ wider.

Jungheinrich hebt Prognose für das laufende Jahr an

Vor dem Hintergrund einer besser als noch im Sommer erwarteten Markt- und Geschäftsentwicklung hebt der Hamburger Gabelstaplerbauer Jungheinrich die Prognose für das Jahr 2020 an. Der Konzernumsatz dürfte sich nach jetzigen Schätzungen innerhalb einer Bandbreite von 3,5 bis 3,7 Milliarden Euro bewegen. Das Ergebnis vor Finanzergebnis und Ertragsteuern (Ebit) erwartet der Vorstand nun bei einem Wert zwischen 180 und 230 Millionen Euro.

