Hamburg. Eigentlich, meint Macsun I., sei er ein „normaler Fahrer. Ich bin nicht auf Geschwindigkeit aus“. Doch der junge Mann besorgte sich einen kraftstrotzenden BMW 530, er war definitiv zu schnell unterwegs. Und er war einer der Beteiligten eines Verkehrsunglücks auf der Sievekingsallee, durch dessen Folgen ein Mann zu Tode kam und vier weitere zum Teil schwer verletzt wurden. Sind sie Opfer von Leichtsinn und Kräftemessen geworden? War der folgenschwere Unfall das furchtbare Ergebnis eines illegalen Autorennens mitten in Hamburg?

Nein, sagt Macsun I., der sich zusammen mit seinem Bekannten Aicut R. in einem Prozess vor dem Landgericht verantworten muss. „Ich habe an keinem verbotenen Kraftfahrzeugrennen teilgenommen.“ Der heute 23-Jährige blickt hinunter auf den Tisch vor ihm; der kräftig gebaute junge Angeklagte scheint darauf bedacht, nicht nach links zu schauen. Denn dann würde er einer Frau und einem Mann in die Augen sehen müssen, die ihn beständig beobachten.

Angeklagter über das Unfallopfer: "Er war wie ein Bruder für mich"

Es ist jenes Paar, das durch den schweren Verkehrsunfall vom 13. Oktober vergangenen Jahres seinen Sohn verloren hat — den Mann, der zugleich der Cousin des Angeklagten gewesen ist. „Er war wie ein Bruder für mich“, sagt Macsun I. über den Verstorbenen. „Wir waren immer zusammen. Alles war gut. Alles war schön.“

Bis zu jener Nacht, in der eine Autofahrt mehrerer junger Männer in PS-starken Autos in einem Trümmerfeld endete. Nun wird wegen dieses schweren Verkehrsunfalls dem 23 Jahre alten Macsun I. und seinem 20 Jahre alten Bekannter Aicut R. unter anderem ein verbotenes Fahrzeugrennen mit Todesfolge sowie fahrlässige Tötung vorgeworfen.

Mit mehr als 100 km/h über die Sievekingsallee

Laut Anklage vereinbarten die beiden in der Nacht auf den 13. Oktober 2019 ein Rennen, bei dem es ihnen darauf angekommen sei, „schneller zu sein als der andere und den jeweils anderen zu übertrumpfen“. Dabei hätten sie die Gefahr für Leib und Leben anderer erkannt, so die Vorwürfe weiter.

Den Ermittlungen zufolge fuhr Macsun I. auf der Sievekingsallee (Horn) mit seinem BMW 530 bis zu Tempo 93, sein Bekannter sei in dessen Audi A 6 sogar mit 104 km/h unterwegs gewesen. Bei einem Überholmanöver sollen die Wagen einander touchiert haben, woraufhin beide Fahrer die Kontrolle über ihre Autos verloren. Der Audi kollidierte mit zehn am Fahrbahnrand geparkten Autos. Und Macsun I. geriet mit seinem BMW ins Schleudern und prallte gegen einen Baum.

39-Jähriger starb an den Folgen des Unfalls

Fast anderthalb Stunden brauchten Rettungskräfte seinerzeit, um den lebensgefährlich verletzten Beifahrer aus dem Wrack des BMW zu befreien. Acht Tage nach dem Unglück erlag der 39-Jährige seinen Verletzungen. Auch Fahrer Macsun I. musste in ein Krankenhaus. Zwei weitere Personen, die im Fond saßen, wurden ebenfalls verletzt, ebenso wie ein Mann in einem dritten Auto.

Die beiden Insassen des Audi überstanden den Unfall unversehrt. Die Wrackteile der Fahrzeuge waren seinerzeit in einem Umkreis von mehr als 100 Metern verstreut. Laut Anklage entstand ein Fremdschaden in Höhe von rund 135.000 Euro. Weil der Angeklagte Aicut R. zur Tatzeit erst 19 Jahre alt war, findet das Verfahren vor einer Jugendkammer des Landgerichts statt.

Angeklagter sagt, er sei nicht schneller als 60 oder 70 gefahren

Alles habe mit einem unverfänglichen Treffen auf einem Parkplatz in Billstedt begonnen, erzählt Macsun I. Er und seine ebenfalls aus Rumänien stammenden Kumpels hätten dann zu einer Shisha-Bar fahren wollen. Er sei unterwegs bestimmt nicht schneller als Tempo 60 oder 70 gefahren, meint der 23-Jährige.

Schwerer Unfall am 13. Oktober auf der Sievekingsallee: Notärzte, Sanitäter und Feuerwehrleute kämpfen um die Leben der Insassen des BMW. Foto: Michael Arning

Feuerwehrleute während der Rettungsarbeiten. Der BMW-Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Beifahrer starb vier Wochen nach dem Unfall. Foto: Michael Arning

Die Rettung der Insassen der Unfallautos auf der Sievekingsallee dauert eine Stunde und zwanzig Minuten. Foto: Michael Arning

Die Feuerwehrleute befreiten den Fahrer und drei weitere Insassen aus dem Unfallwagen auf der Sievenkingsallee. Foto: Michael Arning

Die Feuerwehrleute und Sanitäter während der Rettungsarbeiten. Foto: Michael Arning



Mindestens elf Autos wurden bei der Karambolage auf der Sievekingsallee beschädigt. Foto: Michael Arning

Strömender Regen erschwerte Notärzten, Sanitätern und Feuerwehrleuten in der Nacht den lebensrettenden Einsatz. Foto: Michael Arning

Einer der demolierten Audis am Unfallort. Foto: Michael Arning / Mcihael Arning

Notärzte, Sanitäter und Feuerwehrleute im Einsatz. Foto: Michael Arning

Einer der demolierten Audis nach dem Unfall. Foto: Michael Arning



Er habe eigentlich den anderen folgen wollen, sich dann aber nach einer roten Ampel vor deren Fahrzeuge gesetzt. Auf der Sievekingsallee habe er plötzlich an seinem BMW von hinten einen Anstoß verspürt, sei schließlich mit einem Baum kollidiert. „Ich konnte eigenhändig das Fahrzeug verlassen, wurde dann aber ohnmächtig.“ Der Fahrer hatte Glück. Nach einigen Stunden konnte er die Klinik, in die er eingeliefert wurde, wieder verlassen. Darunter, dass sein Cousin an den Folgen des Unfall verstorben ist, leide er bis heute, sagt Macsun I., dessen Einlassung von einer Dolmetscherin übertragen wird. „Wenn wir nur 50 gefahren wären, wäre es vielleicht nicht passiert.“ Sein Wagen habe 235 PS.

Tacho des BMW stand beim Aufprall bei Tempo 70

Wenn er nicht auf Geschwindigkeit aus sei, hakt der Vorsitzende Richter nach: „Wieso kaufen Sie sich ein Auto mit mehr als 200 PS?“ „Ich weiß nicht“, kommt die vage Antwort. „Der Wagen war schön, ich mochte ihn leiden.“ Allerdings hat der Angeklagte bereits vor zwei Jahren schon mal deutlich die zulässige Geschwindigkeit überschritten und musste deshalb 320 Euro Geldbuße zahlen. Und: Laut Ermittlungen war nach der Kollision auf der Sievekingsallee der Tacho seines Wagens bei Tempo 70 festgeklemmt.

Und die Aufprallgeschwindigkeit sei „naturgemäß niedriger“ als das zuvor gefahrene Tempo, gibt der Vorsitzende zu Bedenken, „weil der Wagen vorher geschleudert und auf einen Grünstreifen“ geraten sei. Ob es nicht doch sein könne, dass Macsun I. schneller gefahren ist, vielleicht Tempo 80 oder 90? Der Angeklagte schüttelt entschieden den Kopf.

Weitere Erkenntnisse werden Zeugenaussagen bringen und insbesondere ein Sachverständigen-Gutachten, das offenbar von einer deutlich schnelleren Geschwindigkeit ausgeht. Das Gericht hat bislang sechs Verhandlungstage bis zum 12. November terminiert.