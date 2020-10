Corona-Krise: Landeshochschulkonferenz fordert mehr Geld

Hamburg. Die Landeshochschulkonferenz Hamburg (LHK) hält die Vereinbarungen zur Finanzierung der Hochschulen für die Jahre 2021 bis 2027 angesichts der Corona-Krise für nicht ausreichend. "Um (...) eine Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit in Studium und Lehre genauso wie in Forschung und Transfer zu vermeiden, ist (...) vor dem Hintergrund der in Kürze aufgebrauchten Rücklagen aktuell die Kompensation essenzieller Finanzdefizite dringend erforderlich", erklärte der LHK-Vorsitzende und Präsident der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg), Professor Micha Teuscher, am Mittwoch. Der von der Stadt bislang zugesagte Ausgleich von Tarif- und Besoldungssteigerungen sowie Inflation in Höhe von bis zu 1,5 Prozent reichten bei weitem nicht aus.