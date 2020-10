Hamburg. Die Belastung der Verwaltungsgerichte hat in den vergangenen neun Monaten zugenommen. Die Neuzugänge bei den Klagen im allgemeinen Verfahren stiegen im zweiten Quartal 2020 um neun Prozent auf 612 Fälle gegenüber dem dritten Quartal 2019 an. Der Bestand sogenannter Altfälle wuchs um 14 Prozent auf 3921 anhängige Klagen an. Im selben Zeitraum verlängerte sich die durchschnittliche Verfahrensdauer von 15,7 auf 16,5 Monate. Diese Daten teilte der Senat in seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP-Bürgerschaftsabgeordneten Anna von Treuenfels-Frowein mit.

Eine gewisse Entspannung zeichnet sich auf den ersten Blick bei den Klagen in Asylverfahren ab: Die Zahl der Neuzugänge sank vom dritten Quartal 2019 zum zweiten Quartal 2020 um 87 auf 341 Fälle – ein Minus von 20 Prozent. Auch der Gesamtbestand unerledigter Verfahren sank um immerhin zwölf Prozent auf 3624 Fälle. Allerdings erhöhte sich die Verfahrensdauer im selben Zeitraum deutlich von 19,7 auf 23,9 Monate.

Mehr Verfahren bei weniger Richtern

Laut der Senatsantwort ist die Zahl der Richterstellen am Verwaltungsgericht vom dritten Quartal 2019 bis zum zweiten Quartal 2020 um eine auf 70 Stellen gesunken. Die Zahl der besetzten Stellen – das sogenannte Stellen-Ist – sank von 65,75 auf 63.05. Der Senat weist in seiner Antwort darauf hin, dass freie Stellen durch Fluktuation entstehen – Gründe sind Teilzeitbeschäftigung, Elternzeit oder Ruhestand. Zum 1. September hätten fünf neue Richterinnen und Richter ihren Job am Verwaltungsgericht begonnen, sodass das Stellen-Ist aktuell 67,77 beträgt.

„Die Lage am Verwaltungsgericht verschlechtert sich weiter deutlich: mehr Verfahren bei weniger Richtern und Richterinnen. Es ist kein Wunder, wenn die durchschnittliche Verfahrensdauer bei den allgemeinen Verfahren um fast einen Monat angewachsen ist. Bei den Asylverfahren ist es sogar ein drastischer Anstieg um vier Monate oder fast ein Viertel“, sagte Treuenfels-Frowein. „Justizsenatorin Anna Gallina hat zu verantworten, dass Bürger bei Klagen gegen staatliche Entscheidungen im Durchschnitt bald eineinhalb Jahre auf ein Urteil warten, Asylsuchende fast zwei Jahre“, sagte die FDP-Politikerin. Sie meint: „Solche Zustände unterhöhlen die Akzeptanz des Rechtsstaats und sind überdies eine Zumutung für das Justizpersonal, wie die hohen Krankenstände vor allem bei Bürokräften zeigen.“

Lesen Sie auch:

Die sogenannte Fehlzeitenquote bei den Bürokräften des Verwaltungsgerichts lag im zweiten Quartal 2020 bei vergleichsweise hohen 8,4 Prozent. Allerdings ist hier eine positive Tendenz zu verzeichnen: Im ersten Quartal dieses Jahres lag die Quote noch bei 11,6 Prozent, und im Durchschnitt des Vorjahres hatte sie bei 9,6 Prozent gelegen.

Der Krankenstand bei Richterinnen und Richtern betrug im zweiten Quartal 2020 wie im gesamten Vorjahr lediglich 1,7 Prozent. Nur im ersten Quartal dieses Jahres lag der Wert bei 2,3 Prozent. Zum Vergleich: Die Fehlzeitenquote betrug bei den Amtsgerichten, dem Landgericht und dem Hanseatischen Oberlandesgericht für die Bürokräfte 7,8 Prozent im zweiten Quartal 2020, nach 12,4 Prozent im ersten Quartal und 9,9 Prozent im vergangenen Jahr. Bei den Richterinnen und Richtern lauteten die Werte: 2,1 Prozent (2019), 2,7 Prozent (erstes Quartal 2020) und 1,7 Prozent (zweites Quartal 2020).