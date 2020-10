Hamburger SV plant erneut Sprung an die Tabellenspitze

Hamburg. Der Hamburger SV will die Spitzenposition in der 2. Fußball-Bundesliga erneut zurückerobern. Dazu benötigt das Team von Coach Daniel Thioune heute im Nachholspiel gegen den FC Erzgebirge Aue seinen vierten Sieg im vierten Match. Bei einem Unentschieden hätten die Hanseaten wie Tabellenführer Holstein Kiel zehn Punkte auf dem Konto, aber die um einen Treffer schlechtere Tordifferenz. Allerdings kann auch Aue im Volksparkstadion vor coronabedingt nur noch 1000 zugelassenen Fans mit Hilfe eines Auswärtssieges an beiden Nordclubs vorbei auf Rang eins vorrücken. Das ursprünglich für den 4. Oktober angesetzte Match war wegen zweier Corona-Fälle beim Gegner aus Sachsen abgesagt worden.