Hamburg. Nachdem am Dienstag schon in den Kitas und Krankenhäusern der Stadt die Arbeit niedergelegt wurde, schließen sich nun Mitarbeiter der Stadtreinigung Hamburg mit einem Streik an. Am Mittwoch und Donnerstag müssen Hamburger daher mit Ausfällen bei der Müllabfuhr, der Reinigung, der Sperrmüllabfuhr und der mobilen Problemstoffsammlung rechnen, teilte das städtische Unternehmen am Dienstag mit.

Auch der Betrieb der Recyclinghöfe werde erheblich beeinträchtigt sein. Die Stadtreinigung "empfiehlt dringend, Anlieferungen auf den Recyclinghöfen erst wieder ab Freitag vorzunehmen", heißt es. Zu dem Warnstreik haben die Gewerkschaften komba, dbb beamtenbund, tarifunion und Ver.di aufgerufen.

Stadtreinigung streikt – und holt erstmal die Biotonnen

Wegen der Ausfälle werde die Müllabfuhr die Abholung von Biotonnen vor der Leerung von Restmüll und Altpapier bevorzugen. Man versuche danach, alle ausgefallenen Leerungen schnellstmöglich nachzuholen. Nicht vom Warnstreik betroffen sei die Leerung der gelben Wertstofftonne und die Abholung der gelben Säcke.

Weitere Informationen zu den Einschränkungen im Zuge des Warnstreiks stellt die Stadtreinigung unter stadtreinigung.hamburg bereit. Das Unternehmen ist außerdem montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 040-25760 zu erreichen.

"Die Stadtreinigung versucht zwar, den Betrieb so gut es geht aufrecht zu erhalten, kann dies aber nicht vollumfänglich garantieren", teilte das Unternehmen mit und bittet um Verständnis.