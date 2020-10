Übernachten im Einkaufscenter: In Hamburg jetzt möglich

Hamburg. In Hamburg kann man neuerdings in einem Einkaufszentrum übernachten: Am Dienstag wurde in der Europa-Passage am Jungfernstieg ein futuristisches Schlaf-Modul vorgestellt. Es bietet nach Angaben der Veranstalter Platz für zwei Personen. Nach einem Einkaufsbummel können sich Shopping-Fans mitten in der Corona-Pandemie im Einkaufszentrum ins Bett fallen lassen.