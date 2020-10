Hamburg. Das Coronavirus verbreitet sich auch im Norden weiter ungebremst: Wegen der Überschreitung der Corona-Warnstufe in Hamburg muss der Senat am Dienstag erneut über eine mögliche Verschärfung der Kontaktbeschränkungen beraten. Diese könnte noch in dieser Woche in Kraft treten. Ergebnisse der Beratungen will der Senat am Mittag (12.30 Uhr) auf einer Pressekonferenz bekanntgeben. Am Montag hatte die Gesundheitsbehörde den Sieben-Tage-Wert je 100.000 Einwohner mit 50,6 Neuinfektionen angegeben.

Auch in Schleswig-Holstein steigen die Zahlen rasant: Am Montagabend wurden 168 neue Corona-Fälle gemeldet.

Bezirk Mitte: „Die Gastronomie soll offen bleiben“

Coronavirus: Hamburg berät über Verschärfung der Maßnahmen

Viele neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

Corona in Hamburg: Eltern fordern Aufhebung des Präsenzunterrichtes

Die Hamburger Elternkammer fordert neue Konzepte für die einzelnen Schulen. Sie kritisiert, dass es der Schulbehörde bisher nicht gelungen sei, ein funktionales Lernkonzept für Hybrid- und Fernbeschulung zu entwickeln. Die Elternkammer sieht zwei Szenarien als denkbar: „An normalen Unterrichtstagen stehen etwa 30 Prozent der Räume leer. Es wäre also ohne Probleme möglich, Klassen zu halbieren und den einen Teil im Klassenraum zu lassen und den anderen Teil in einem freien Raum unterzubringen. Von dort könnten die Schülerinnen und Schüler via Smartboard und Bildschirm dem Unterricht folgen“, so Marc Keynejad, Vorsitzender der Elternkammer.

Zweitens schlägt die Kammer vor, den verpflichtenden Präsenzunterricht für ältere Schüler vorerst auszusetzen. „Gerade für die höheren Jahrgangsstufen sollte es freiwillig sein, ob zu Hause oder in der Schule gelernt wird.“ Dieser Forderung schloss sich auch die Hamburger Lehrergewerkschaft GEW an: „Es sollte keinen Präsenzunterricht um jeden Preis geben“, sagte die Vorsitzende Anja Bensinger-Stolze.

Die Schulbehörde äußerte unterdessen Unverständnis. „Wir sind zunehmend verwundert, dass bundesweit die Eltern den normalen Unterricht fordern und nur die Hamburger Elternkammer den Präsenzunterricht bekämpft“, so Sprecher Peter Albrecht. Und weiter: „Hamburgs Schulen sollen so lange wie möglich geöffnet bleiben und Präsenzunterricht durchführen. “ Auch die Klassen zu teilen und den Hybridunterricht einzuführen, sei derzeit keine Option.

Bezirksamtsleiter in Mitte, Falko Droßmann (SPD), warnt trotz der Verstöße am vergangenen Wochenende davor, die Gastronomie vorschnell wieder zu schließen. Droßmann war am Sonnabend bei der Kontrolle im Club 25 selbst vor Ort: „Was wir erleben mussten, war wirklich massiver Widerstand“, sagt er.

Nach Abendblatt-Informationen warfen die Partygäste mit Mobiliar und anderen Gegenständen, um die Beamten am Vorankommen zu hindern und durch den Hinterausgang verschwinden zu können. Deshalb wird nun auch ein Verfahren wegen Landfriedensbruchs geprüft. Für den Verstoß gegen die Corona-Regeln wird der Inhaber voraussichtlich mindestens 5000 Euro Strafe bezahlen muss.

Der Wirt der Kult-Kneipe Elbschlosskeller an der Straße Hamburger Berg, Daniel Schmidt, fordert ein hartes Vorgehen des Staates. „Bitte Höchststrafe sowie Konzessions-Entzug!“, schrieb Schmidt bei Facebook. Mit dem bewussten Verstoß brächten die Verantwortlichen die gesamte Branche in Verruf. Das sieht Droßmann ähnlich. Doch angesichts der Corona-Zahlen und der jüngsten Ereignisse zeigt sich auch der Bezirksamtsleiter bedrückt. „Ich werde aber weiter dafür kämpfen, die Gastronomie kontrolliert geöffnet zu lassen“, sagte Droßmann.

Städte hoffen auf Hilfe der Bundeswehr gegen Corona

Die niedersächsischen Städte hoffen auf Hilfe der Bundeswehr in großem Stil zur Unterstützung der Gesundheitsämter in der Corona-Pandemie. Derzeit prüfe das Land den Bedarf, sagte Thorsten Bullerdiek, Sprecher des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, am Dienstag in Hannover. Die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtete, es gehe um 500 bis 600 Soldatinnen und Soldaten.

„Bei der Kontaktnachverfolgung macht es Sinn, Soldaten einzusetzen“, sagte Bullerdiek. Auch Bundeswehrärzte würden gebraucht. Unter anderem hat Delmenhorst um Hilfe der Bundeswehr gebeten. Die Stadt bei Bremen ist derzeit im Land am heftigsten von Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 betroffen.

Bund und Länder hatten am 15. Oktober beschlossen, dass schärfere Regeln in den Regionen greifen müssen, in denen der Wert über 50 liegt. Hamburg hat allerdings gerade erst seine Verordnung verschärft:

Seit Sonnabend gilt in der Gastronomie eine Sperrstunde zwischen 23.00 und 5.00 Uhr

Berufs- und Oberstufenschüler müssen seit Montag auch im Unterricht Masken tragen

Veranstaltungen ohne feste Sitzplätze sind im Freien nur noch mit bis zu 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und in geschlossenen Räumen mit bis zu 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zulässig

Veranstaltungen ohne feste Sitzplätze sind im Freien nur noch mit bis zu 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und in geschlossenen Räumen mit bis zu 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zulässig Feierlichkeiten im Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis außerhalb des eigenen Wohnraums sind nur noch mit bis zu 25 Personen zulässig

Feierlichkeiten im Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis außerhalb des eigenen Wohnraums sind nur noch mit bis zu 25 Personen zulässig Private Feierlichkeiten im eigenen Wohnraum sind mit höchstens 15 Personen erlaubt

Die Schul- und die Kulturbehörde signalisierten, dass sie in ihren Bereichen keine weiteren Einschränkungen für notwendig halten.

Zu den Regeln, auf die sich Bund und Länder für Regionen mit hohen Infektionszahlen verständigt haben, gehört, dass sich im öffentlichen Raum nur noch zehn Personen treffen dürfen. Bei Feiern im privaten Raum sollen maximal zehn Menschen aus höchstens zwei Haushalten zusammenkommen dürfen. Derzeit sind es in Hamburg noch maximal 25 Personen im öffentlichen und 15 im privaten Raum. Dabei spielt es keine Rolle, aus wie vielen Haushalten sie stammen.

163 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein registriert

In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der gemeldeten Corona-Infizierten um weitere 163 Fälle erhöht. Seit Beginn der Pandemie im Norden haben sich damit bislang 5877 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt, wie die Landesregierung mit Stand Montagabend mitteilte. Am Vortag waren 88 Neuinfektionen gemeldet worden. Als Genesen gelten wie am Vortag nach Schätzung des Robert Koch-Instituts rund 4900 Menschen.

Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2 in Schleswig-Holstein gestorben sind, blieb weiter bei 163. In Krankenhäusern werden den Angaben zufolge 31 Covid-19-Patienten behandelt - sieben mehr als am Tag zuvor.

Verbraucherschützer in Corona-Krise vor allem beim Reiserecht gefragt

Geplatzte Reisepläne und Streit um Stornogebühren in der Coronakrise haben die Verbraucherschützer in Niedersachsen in Atem gehalten. Vor allem Pauschalreisen, Hotels und Unterkünfte, Flüge oder Laufzeitverträge in Fitnessstudios seien die Top-Beratungsthemen zwischen März und September gewesen, teilte die Verbraucherzentrale Niedersachsen mit.

Zuvor bestand vor allem in Sachen Telefon- und Internet-Komplettpakete und Mobilfunk Beratungsbedarf. Mehrere Monate nach dem Lockdown informiert die Verbraucherzentrale am Dienstag (11.00 Uhr) über die Erfahrungen in der Krise sowie die Problemfälle des vergangenen Jahres. Der Bedarf an Verbraucherberatung sei riesig, urteilte die Verbraucherzentrale. Beratungsstellen mussten in der Corona-Pandemie zwischenzeitlich schließen und stellten auf Telefon- und Videoberatung um.

