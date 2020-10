Warnstufe: Senat berät erneut über Corona-Maßnahmen

Hamburg. Wegen der Überschreitung der Corona-Warnstufe in Hamburg muss der Senat heute erneut über eine mögliche Verschärfung der Kontaktbeschränkungen beraten. Diese könnte noch in dieser Woche in Kraft treten, sagte eine Sprecherin. Ergebnisse der Beratungen will der Senat am Mittag (12.30 Uhr) auf einer Pressekonferenz bekanntgeben. Am Montag hatte die Gesundheitsbehörde den Sieben-Tage-Wert je 100 000 Einwohner mit 50,6 Neuinfektionen angegeben. Bund und Länder hatten am 15. Oktober beschlossen, dass schärfere Regeln in den Regionen greifen müssen, in denen der Wert über 50 liegt.

Hamburg hat allerdings gerade seine Verordnung verschärft. Seit Samstag gilt in der Gastronomie eine Sperrstunde zwischen 23.00 und 5.00 Uhr. Berufs- und Oberstufenschüler müssen seit Montag auch im Unterricht Masken tragen. Die Schul- und die Kulturbehörde signalisierten, dass sie in ihren Bereichen keine weiteren Einschränkungen für notwendig halten.

Zu den Regeln, auf die sich Bund und Länder für Regionen mit hohen Infektionszahlen verständigt haben, gehört, dass sich im öffentlichen Raum nur noch zehn Personen treffen dürfen. Bei Feiern im privaten Raum sollen maximal zehn Menschen aus höchstens zwei Haushalten zusammenkommen dürfen. Derzeit sind es in Hamburg noch maximal 25 Personen im öffentlichen und 15 im privaten Raum. Dabei spielt es keine Rolle, aus wie vielen Haushalten sie stammen.