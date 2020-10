Hamburg. Die Gewerkschaft Ver.di hat die Beschäftigten im öffentlichen Dienst am Dienstag zu einem ganztätigen Warnstreik aufgerufen. Um den Druck auf die Arbeitgeber in der laufenden Tarifrunde zu erhöhen, sollen sie zwischen 6 und 18 Uhr die Arbeit niederlegen, wie Ver.di mitteilte.

Warnstreik in Kitas, Asklepios-Kliniken und UKE

Betroffen sind unter anderem Elbkinder-Kitas und Sozial- und Erziehungsdienste, das Forschungszentrum Desy, sowie die Beschäftigten der Asklepios-Kliniken und der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf (UKE).

Um 8 Uhr sprach Ver.di-Chef Frank Werneke vor dem Forschungszentrum Desy, anschließend gibt es eine Fahrraddemo zum Rathaus und eine weitere Kundgebung um 10 Uhr am Rathausmarkt und um 10.45 Uhr am Gänsemarkt.

Warnstreik in Hamburg – starke Behinderungen im Bus-Verkehr

Wegen der Warnstreik-Veranstaltungen kann es in der Innenstadt, Altona und Eimsbüttel zu Beeinträchtigungen im Bus-Verkehr kommen. Via Twitter teilten die Verkehrsbetriebe Hamburg-Hostein (VHH) mit, dass aufgrund der Fahrraddemo von Bahrenfeld bis zum Rathausmarkt mit "starken Behinderungen und Ausfällen" gerechnet werden muss.

#vhh1 #vhh2 Fahrraddemo von Bahrenfeld bis zum Rathausmarkt in der Zeit von 08:30 Uhr bis ca. 10:00 Uhr auf unserem Linienweg. Es muss mit straken Behinderungen und Ausfällen gerechnet werden. #HVV — VHH (@vhhbus) October 20, 2020

Marburger Bund Hamburg solidarisch mit Pflegekräften

Der Marburger Bund Hamburg zeigt sich verwundert über die Eskalation in den Tarifverhandlungen und erklärt sich solidarisch mit den Kollegen aus den Pflegeberufen. „Allein die aktuelle Diskussion um Intensivbettenzahlen in der Corona-Krise zeigt doch, dass unter anderem diese sensiblen Bereiche ohne kompetente Pflegekräfte nicht zu betreiben sind“, sagt Dr. Pedram Emami, erster Vorsitzender im Landesverband Hamburg.

„Warme Worte im Fernsehen und Applaus auf den Balkonen sind zwar nett, davon werden aber die Arbeitsbedingungen der Betroffenen in den Krankenhäusern nicht besser, die Pflegenden nicht zufriedener und der Job nicht attraktiver", so Emami. Es müssten auf unterschiedlichen Gebieten schrittweise erkennbare Verbesserungen eintreten.

Lesen Sie mehr zum Thema:

Ver.di fordert für die Beschäftigten unter anderem eine Lohnerhöhung von 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro im Monat. Am kommenden Donnerstag beginnt in Potsdam die nächste Verhandlungsrunde in der Tarifauseinandersetzung mit dem Bund und den Kommunen.