Hamburg. Ballspiel mit dramatischen Folgen: An einer Grundschule in Hamburg-Rahlstedt ist ein etwa acht Jahre alter Junge am Montagnachmittag von einem Dach gestürzt. Das Kind kam mit schweren Verletzung ins Krankenhaus, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. Lebensgefahr bestehe glücklicherweise nicht.

Wie ein Sprecher des polizeilichen Lagedienstes weiter sagte, sei der Junge gegen 15 Uhr auf das Vordach der Grundschule Neurahlstedt geklettert, weil der Ball beim Spielen dort hingeflogen war. Dabei ist der Schüler durch das Vordach gebrochen und zweieinhalb Meter in die Tiefe gestürzt. Ein hinzugerufener Notarzt meldete zunächst den Verdacht auf eine Unterarm-Ellenbogen-Fraktur. Die Polizei ermittelt in dem Vorfall.