Hamburg. Das Coronavirus verbreitet sich weiter rasant, die Infektionszahlen schnellen auch im Norden in die Höhe. Bereits am Sonntag erreichte Hamburg einen Inzidenzwert von 49,8, die Gesundheitsbehörde meldete 162 Neuinfektionen. In Schleswig-Holstein stieg am Sonntagabend die Zahl der positiv Getesteten um 88 neue Corona-Infektionen.

Nach zwei Wochen Herbstferien hat an den Schulen in Hamburg und Schleswig-Holstein am Montag wieder der Unterricht begonnen. Für Berufsschüler und die Schüler an den Oberstufen der allgemeinbildenden Schulen in Hamburg gelten verschärfte Corona-Bedingungen; Schleswig-Holstein hat für alle Schüler ab der fünften Klasse eine Maskenpflicht auch im Unterricht verhängt, diese gilt für zunächst zwei Wochen.

Lesen Sie hier die Corona-News für Hamburg und Norddeutschland am Montag, 19. Oktober:

Sollten am Montag mehr als 82 neue Corona-Fälle hinzukommen, ist die kritische Marke der 50er-Inzidenz erreicht und Hamburg würde als Risikogebiet gelten. In der Hansestadt beträgt die Grenze der Neuinfektionen 950 Fälle in sieben Tagen. Am Sonntag lag der Wert bei 945, vergangenen Montag waren 77 neue Fälle hinzugekommen.

Überschreitet Hamburg die 50er-Inzidenz, wären Urlaubsreisen nach Schleswig-Holstein nicht mehr ohne negativen Corona-Test möglich. Auch Feiern im öffentlichen wie im privaten Raum könnten auf zehn Personen beschränkt werden. So sieht es die Vereinbarung von Bund und Ländern vor.

Diese Verschärfung der Corona-Regeln gilt bereits:

Private Feierlichkeiten: Feierlichkeiten im Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis außerhalb des eigenen Wohnraums sind nur noch mit bis zu 25 Personen zulässig. Private Feierlichkeiten im eigenen Wohnraum sind mit höchstens 15 Personen erlaubt. Zusätzlich wird empfohlen, die körperlichen Kontakte auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren und geeignete Hygienemaßnahmen einzuhalten.

Sperrstunde in der Gastronomie und Alkoholverkaufsverbot: Der Betrieb von Gaststätten ist ab Sonnabend, den 17.Oktober 2020, für den Publikumsverkehr von 23 Uhr bis 5 Uhr des Folgetages untersagt. In diesem Zeitraum gilt zugleich ein allgemeines Verbot des Verkaufs und der Abgabe von alkoholischen Getränken. Die Polizei kann den Verkauf und die Abgabe alkoholischer Getränke an bestimmten Orten zu weiteren Zeiten untersagen, wenn es an diesen Orten oder in ihrer unmittelbaren Umgebung aufgrund von gemeinschaftlichem Alkoholkonsum im öffentlichen Raum zu Verstößen gegen diese Verordnung kommt.

Veranstaltungen: Veranstaltungen ohne feste Sitzplätze sind im Freien nur noch mit bis zu 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und in geschlossenen Räumen mit bis zu 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zulässig. Erfolgt während der Veranstaltung oder in den Pausen ein Alkoholausschank, reduziert sich die Anzahl der zulässigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeweils um die Hälfte. Für Veranstaltungen mit festen Sitzplätzen muss bereits ab 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein detailliertes Schutzkonzept erstellt werden, das die Anordnung der festen Sitzplätze, den Zugang und Abgang des Publikums, die Belüftung, die sanitären Einrichtungen sowie die allgemeinen hygienischen Vorkehrungen darlegt.

Maskenpflicht in der Oberstufe und den Berufsschulen: Neben der Änderung der Eindämmungsverordnung soll entsprechend einer Empfehlung des Bundesumweltamts nach den Herbstferien an allen Schulen alle 20 Minuten für wenige Minuten eine Stoß- und Querlüftung erfolgen, um die verbrauchte Raumluft auszutauschen. Darüber hinaus wird nach den Herbstferien bis auf weiteres in den Berufsbildenden Schulen sowie in den Oberstufen der allgemeinbindenden Schulen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch auf den Unterricht erweitert.

Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) schließt bei rasant steigenden Corona-Infektionszahlen weitere Einschränkungen an den Schulen der Hansestadt nicht aus. „Sollte sich das Infektionsgeschehen dramatisch verschlimmern, werden wir die Maskenpflicht an Schulen Schritt für Schritt und behutsam ausweiten“, sagte der SPD-Politiker am Wochenende. Dies werde dann zum Tragen kommen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz deutlich über den Wert von 50 steige.

Nach dem Ende der Herbstferien müssen in Hamburgs Schulen bereits von heute an Oberstufen- und Berufsschüler auch im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wie der Senat am Freitag beschlossen hatte. Zudem gilt für alle Schulen und Klassenräume ein strenges Lüftungskonzept, mit dem in den Klassenräumen regelmäßig für einen Luftaustausch gesorgt werden soll. Das bedeutet: Alle 20 Minuten muss für mindestens fünf Minuten gelüftet werden – auch bei niedrigen Temperaturen. Der Vorsitzende der SchülerInnenkammer Hamburg, Henry Behrens, geht davon aus, dass die Maßnahme in der Schülerschaft auf Verständnis stößt. Er empfahl, im Zweifel in Jacke und Schal am Unterricht teilzunehmen.

RKI rät zur Maskenpflicht ab Klasse 5

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hatte am 12. Oktober in seinem Maßnahmenkonzept bereits zur Maskenpflicht im Unterricht ab Klasse 5 geraten, wenn binnen sieben Tagen mehr als 35 Infektionen pro 100.000 Einwohner auftreten. Steige die Inzidenz auf mehr als 50, sollten laut RKI-Empfehlung nicht nur alle Schüler an weiterführenden Schulen, sondern auch Grundschüler einen Mund-Nasen-Schutz beim Lernen tragen.

In Schleswig-Holstein müssen Schüler ab der fünften Klasse bereits von heute an – zunächst für zwei Wochen nach den Herbstferien – während des Unterrichts eine Maske tragen. In dem Bundesland gilt das gleiche Lüftungskonzept wie in Hamburg. Diese Regeln stoßen bei Lehrern, Eltern und Schülern auf große Zustimmung.

Tschentscher: Wir müssen zweiten Lockdown verhindern:

In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der gemeldeten Corona-Infizierten um weitere 88 Fälle erhöht. Seit Beginn der Pandemie im Norden haben sich damit bislang 5714 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt, wie die Landesregierung mit Stand Sonntagabend mitteilte. Nach Schätzung des Robert Koch-Instituts gelten rund 4900 von ihnen als genesen, 100 mehr als am Vortag. Am Sonnabend waren 26 Neuinfektionen gezählt worden.

Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2 in Schleswig-Holstein gestorben sind, blieb weiter bei 163. In Krankenhäusern werden den Angaben zufolge unverändert 24 Covid-19-Patienten behandelt.

