Hamburg. In manchen Familien ist es ein Thema mit Potenzial für Dauerzwist. Hat das Kind sich endlich einen Platz für ein Schülerpraktikum besorgt? Schon in normalen Jahren ist es für viele Jugendliche schwierig, einen Betriebspraktikumsplatz zu finden, während der Corona-Pandemie hat sich die Situation aber noch einmal deutlich verschärft. Viele Unternehmen arbeiten teilweise noch im Homeoffice, manche schotten sich aus Vorsicht ab, um ihre Mitarbeiter zu schützen, andere haben mit schwerwiegenden wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen und nehmen deshalb in diesem Jahr keine Schüler auf.

Das bringt die Jugendlichen in eine schwierige Lage. Denn für Stadtteilschüler ist der außerschulische Teil der Berufsorientierung nach Angaben der Schulbehörde in der Klassenstufe 9 im Umfang von 192 Unterrichtsstunden vorgesehen. Die Schulen können diese Berufspraktika in zwei Blöcken oder als Langformpraktikum organisieren. Auch an den Gymnasien sind die Praktika, die in der Regel drei Wochen umfassen, in der 9. Klasse üblich. Ausnahmen seien auch in der Corona-Pandemie nicht vorgesehen. „Betriebliche Praktika haben eine herausragende Bedeutung für die Anschlussorientierung.

Laut Behörde benötigen in diesem Schuljahr etwa 7400 Jugendliche ein Praktikum

Deshalb stehen wir in engem Austausch mit Handels- und Handwerkskammer, damit so viele Schülerinnen und Schüler wie möglich ein betriebliches Praktikum aufnehmen können. Die Kammern informieren ihre Betriebe umfassend und ermutigen sie auf zahlreichen Foren, Veröffentlichungen und über die Homepages, Schülerpraktikantinnen und –praktikanten aufzunehmen“, so eine Sprecherin der Schulbehörde. „Umgekehrt appellieren wir an unsere Schulen, den direkten Draht zu Unternehmen in der Region zu suchen und durch geeignete Formate persönliche Begegnungen zwischen Berufspraktikern und Jugendlichen zu ermöglichen.“

Laut Behörde benötigen in diesem Schuljahr etwa 7400 Jugendliche ein Praktikum. Wann sie es absolvieren, legten die Schulen selbst fest. „Sie werden in der Regel unter den Schulen einer Region abgestimmt, sodass Ballungen vermieden werden“, so die Sprecherin.

Lesen Sie auch

Was aber ist aktuell mit Schülern, deren Praktika kurzfristig, etwa coronabedingt, von den Firmen abgesagt wurden? „Die Schulen stellen sich deshalb darauf ein, dass einzelnen Schülerinnen und Schülern ein Ersatz angeboten werden muss, zumindest so lange, bis eine Nachvermittlung erfolgt ist. Dazu nutzen sie – sofern vorhanden – eigene Werkstätten, Angebote des SIZ, organisieren Betriebsbesichtigungen oder machen Angebote im Fach Arbeit und Beruf“, so die Behördensprecherin.

Diese Hamburger Unternehmen vergeben noch Schülerpraktika

Das Abendblatt hat sich bei einer Reihe von großen Unternehmen erkundigt, wie sie es in der Pandemie mit Schülerpraktikanten halten. „Die Feuerwehrakademie hat nach den Sommer­ferien die zuvor bereits genehmigten Praktika, sechs an der Zahl, wieder durchgeführt, jedoch keine weiteren“, sagt Feuerwehrsprecher Jan Ole Unger. Bei der Polizei Hamburg wurden bis einschließlich Januar 2021 coronabedingt alle Schülerpraktika abgesagt. „Üblicherweise halten wir sonst jedes Jahr 136 Plätze für Schülerpraktikanten bereit“, sagt Polizeisprecherin Nina Kaluza.

Otto hatte im vergangenen Jahr rund 100 Schülerpraktikanten, die meisten hatten nach Angaben von Firmensprecher Frank Surholt einen Bezug zu Mitarbeitern, waren also Kinder oder Verwandte. „Zur Lockdown-Zeit und bis auf Weiteres haben wir alle Praktika abgesagt. Grund war und ist der hohe Anteil der Mitarbeiter, die seit März und bis auf Weiteres mobil arbeiten“, so Surholt. Eine ausreichende Betreuung vor Ort von Kindern und Jugendlichen sei damit nicht gewährleistet.

Die ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KGE bietet grundsätzlich keine beziehungsweise nur in sehr wenigen Einzelfällen Schülerpraktika an. „Wir haben uns generell dazu entschieden, da die für ein erfolg- und lehrreiches Schülerpraktikum erforderliche intensive Betreuung gerade bei der kurzen Dauer von Schülerpraktika und aus Kapazitätsgründen meist nicht ausreichend sichergestellt werden kann“, so ECE-Sprecher Lukas Nemela. Aktuell arbeite jeden Tag im Schnitt knapp ein Viertel der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Unternehmenszentrale, gut drei Viertel dagegen mobil.

Zurzeit keine Schülerpraktika bei Lufthansa Technik und Airbus

Traditionell sehr begehrt sind die Einblicke in die Berufswelt bei der Lufthansa Technik. „Generell bieten wir bei Lufthansa Technik technische Schülerpraktika als standardisiertes Programm an. Diese sind auch ein wichtiger Rekrutierungskanal für unsere technische Berufsausbildungen. 2019 hat Lufthansa Technik daher allein in Hamburg knapp 300 Schülerpraktika durchgeführt. In Hamburg nehmen wir auch am sogenannten BO Luftfahrt-Programm teil, in dem sich Schülerinnen und Schüler bezüglich Ausbildungsmöglichkeiten in der Hamburger Luftfahrtindustrie orientieren können“, sagt Firmensprecher Wolfgang Reinert.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

„Aufgrund der Corona-Krisensituation können wir jedoch mindestens bis Jahresende 2020 keine Praktika anbieten.“ Interessenten können sich aber unter https://lufthansagroup.careers/de/schueler[-in] zu Möglichkeiten im Jahr 2021 informieren.

Ähnlich ist es bei Airbus: „Schülerpraktika sind leider derzeit aufgrund der Corona-Situation nicht möglich. Wir schauen so bald wie möglich nach einer Wiederaufnahme, da diese Praktika eine gute Gelegenheit sind, Schülerinnen und Schüler für die Ausbildungswege und Dualen Studiengänge zu interessieren. Ein konkreter Termin steht noch nicht fest“, sagt Unternehmenssprecher Heiko Stolze.

Elbkinder-Kitas und ETV bieten Praktika an

Beliebt sind auch Schnupperwochen in Kindertagesstätten: „Nachdem unsere Kitas in den ersten Monaten der Corona-Pandemie keine Schülerpraktikanten mehr aufgenommen hatten, ist dies nun wieder möglich“, sagt Katrin Geyer, Sprecherin der Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH. „Wegen der großen organisatorischen Herausforderungen, die derzeit ohnehin im Kita-Betrieb bestehen, agieren die Kitas hier aber eher vorsichtig, zumal die jungen Frauen und Männer ja auch intensiv angeleitet werden müssen. Das ist unter den gegebenen Umständen schwieriger als in den Vor-Corona-Zeiten. Die Schülerinnen und Schüler bewerben sich direkt bei den Kitas, die Elbkinder stellen also nicht zentral ein Kontingent zur Verfügung.“

Corona-Krise in Hamburg: Das sind die neuen Maßnahmen

Die Kita-Leitungen prüften im persönlichen Gespräch, ob eine Eignung für den Umgang mit Kindern bestehe, denn die jungen Leute würden im pädagogischen Bereich eingesetzt. „Selbstverständlich gilt für die Praktikantinnen und Praktikanten das Gleiche wie für die anderen Kita-Mitarbeitenden: Beachtung der Hygieneregeln und Kohortenbindung, um Infektionsrisiken zu minimieren und im Infektionsfall Kontakte nachvollziehen zu können.“

Beim Eimsbütteler Turnverband (ETV) sieht man die Situation relativ entspannt: „Grundsätzlich nehmen wir auch in diesen Zeiten Schülerpraktikanten, wenn der Zeitraum passt, der Platz und die Betreuungskapazitäten bzw. geeignete Einsatzbereiche oder Aufgaben vorhanden sind. Dabei bevorzugen wir Vereinsmitglieder“, sagt Frank Fechner, 1. Vorsitzender des ETV. „Die Nachfrage ist groß, wir können nicht alle annehmen.“ Schülerpraktikanten würden im Kindersport bei der Organisation sowie Unterstützung der Übungsleiter in der Halle bzw. auf dem Platz eingesetzt sowie in der Öffentlichkeitsarbeit bei der Vorbereitung und Begleitung von Veranstaltungen, Drucksachen, etc.

Wer keinen Praktikumsplatz findet, bekommt dennoch eine Note

Auch die Drogeriemarktkette Budnikowsky bietet weiterhin Schülerpraktika statt: „Unsere Filial-Kollegen entscheiden jedoch eigenständig darüber und prüfen, ob sie ein umfangreiches Praktikum trotz der aktuellen Situation anbieten können“, sagt Firmensprecherin Svenja Sasse. Einen genauen Überblick über die Zahl der Plätze habe man deshalb nicht.

Wer nun partout keinen Praktikumsplatz findet, bekommt dennoch am Ende des Schuljahres eine Note. „Die Leistungsbewertung im Fach Arbeit und Beruf bezieht sich auf mehrere Bereiche. Dazu gehören unter anderem praktische Arbeiten oder die Dokumentation von Erfahrungen an außerschulischen Lernorten“, sagt die Sprecherin der Schulbehörde.

Die Note im Fach Arbeit und Beruf beziehe sich nur zu einem Teil auf Arbeitsergebnisse, die auf Erfahrungen im Praktikum beruhen, „eine Leistungsbewertung ist also auch ohne Absolvieren eines Praktikums möglich, und es entstehen diesen Schülerinnen und Schüler keine Nachteile“.