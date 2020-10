Hamburg. Trotz Corona geht auch die Wahl zur Miss Germany in die nächste Runde: Bereits seit Mai laufen Bewerbungsphase, erste Shootings und Online-Votings. Nun stehen die Top 5 der einzelnen Bundesländer fest. Auch dabei: Plus-Size-Model Julia Kremer, die es unter die Hamburger Favoritinnen geschafft hat.

Miss-Germany-Wahl: Hamburgerin als erste Plus-Size-Frau dabei

"Soweit ich das mitbekommen habe, bin ich die erste und tatsächlich auch die einzige Plus-Size-Frau in diesem Wettbewerb", sagt die 31-jährige Hamburgerin. Sie habe sich in diesem Jahr bei der Wahl zur Miss Germany beworben, weil es in dem Wettbewerb nicht mehr um das Aussehen, sondern um die Persönlichkeit gehe.

Der nach eigenen Angaben älteste und bedeutendste Schönheitswettberwerb hatte bereits 2019 mit dem Image-Wandel für Aufsehen gesorgt. Damals ging die 35-jährige Kielerin Leonie Charlotte von Hase als bislang älteste Siegerin und erste Mutter aus der Wahl hervor. Seitdem präsentiere man sich außerdem interaktiver und digitaler als je zuvor, heißt es auf der Website.

Kremer wünscht sich mehrere Miss-Germany-Gewinnerinnen

"Ich denke, dass Miss Germany einen starken ersten Schritt gemacht hat, um Frauen eine Stimme zu verleihen und die Möglichkeit, das Bild der Frau in der Gesellschaft zu wandeln", so das Hamburger Plus-Size-Model. Sie würde sich darüber freuen, wenn es am Ende des Wettbewerbs sogar mehrere Gewinnerinnen geben würde – "weil es so viele starke Frauen gibt, die etwas bewegen, und man zusammen mehr schaffen kann".

Kremer, die als Plus-Size-Influencerin auf Social Media unterwegs ist, möchte mit ihrer Kandidatur ein Zeichen setzen. "Über 60 Prozent der Frauen in der Gesellschaft tragen Kleidergröße 42 oder mehr und sind in den Medien, in der Werbung und vielen anderen Bereichen der Gesellschaft kaum vertreten", sagt die 31-Jährige. Das möchte Kremer etwa mit ihrer Kandidatur bei der Miss-Germany-Wahl ändern. Aktuell ist die Hamburgerin auch auf dem Cover der "The Curvy", einem Magazin für kurvige Frauen, zu sehen.

"Ich möchte das Vorbild sein, das mir in meiner Jugend gefehlt hat"

Die Gesellschaft müsse auch in der öffentlichen Wahrnehmung diverser werden, damit sich junge Menschen auch andere Vorbilder als die typischen Stereotype suchen könnten, so Kremer. "Ich möchte das Vorbild sein, das mir in meiner Jugend gefehlt hat. Mir hätte das sicher jahrelange Diäten und Essstörungen erspart. So geht es vielen anderen da draußen auch", sagt die Hamburgerin, der aktuell knapp 90.000 Fans auf Instagram folgen.

Dazu kommen die starke Reduzierung auf das Aussehen und damit einhergehend beleidigende Begriffe, die kurvige Frauen wie Kremer sich im Alltag regelmäßig anhören müssen. "Das führt oft zu mangelndem Selbstbewusstsein und fehlender Selbstakzeptanz", berichtet die Miss-Germany-Kandidatin.

Hamburgerin motiviert andere Plus-Size-Frauen auf Instagram

Bereits im Juni startete sie daher mit einer Blogger-Kollegin eine Social-Media-Kampagne, die für großes mediales Aufsehen sorgte. Auslöser war damals ein Cuxhavener Hotel, dass dicke Menschen nicht mehr willkommen heißen wollte. Daraufhin initiierte Kremer, die auf Instagram als "Jules SchönWild" bekannt ist, eine Foto-Aktion und motivierte andere Plus-Size-Frauen, sich der Kampagne unter dem Hashtag #RespectMySize anzuschließen.

Lesen Sie auch:

Bei der Wahl zur Miss Germany müssen sich Kremer und die anderen Hamburger Kandidatinnen in den nächsten Wochen bei digitalen Aufgaben beweisen, die vor allem auf Instagram stattfinden. Bis Ende Oktober werden die Top 5 der einzelnen Bundesländer dann auf je nur zwei Kandidatinnen reduziert. Die Auswahl trifft eine Jury aus Redakteuren, Social-Media- und Casting-Experten. Die übrig gebliebenen 32 Kandidatinnen werden nach Coachings und einem sogenannten "Empowerment Day" erneut auf eine Top 16 reduziert. Am 27. Februar steht dann das Finale an.