Hamburg. Die Bäume lassen ihre Blätter fallen, die Temperaturen schaffen es nur knapp über die zehn Grad, Schal und Mütze zählen bereits für viele Menschen im Norden zum Standard-Outfit: Hamburg ist im Herbstmodus. Doch das Wetter hat Mitte kommender Woche eine Überraschung parat. "Dann erreicht ein krasser Warmluftschub den Norden", sagt der Diplom-Meteorolge Dominik Jung von "wetter.net". Das sei durchaus außergewöhnlich für diese Jahreszeit.

Am Wochenende bleibt das Wetter in Hamburg zunächst durchwachsen. "Am Sonnabend gibt es viele Wolken, es sind nur zwei bis drei Sonnenstunden bei maximal 12 Grad drin", sagt der Wetterexperte. Am Sonntag kann es bei ähnlichen Temperaturen auch noch ein paar Tropfen Regen geben.

Verbreitet trister, grauer Freitag. Von der Mitte bis in den Süden teils Sprühregen oder Regen. In den Hochlagen der Alpen leichter Schneefall. Nur ganz im Norden größere Wolkenlücken und zeitweise etwas Sonne./V pic.twitter.com/BSEGmWGA9w — DWD (@DWD_presse) October 16, 2020

Wetter-Überraschung: Hamburg erwartet 18 Grad

Am Montag und Dienstag dominieren ebenfalls die Wolken, hin und wieder zeigt sich die Sonne bei Höchstwerten von 13 Grad. Doch am Mittwoch ändert sich die Wetterlage aller Voraussicht nach. "Dann erreicht eine Südwestströmung und damit warme Luft den Norden", sagt Jung. Der Meteorologe rechnet damit, dass das Thermometer auf 18 Grad klettern wird. "Mit so einem dicken Warmluftschub zu dieser Jahreszeit habe ich nicht gerechnet – das ist überraschend."

Nur blauen Himmel werde es zwar nicht geben, es soll wolkig bleiben – aber die dicke Jacke kann trotzdem noch einmal am Haken hängen bleiben. Auch am Donnerstag wird es mit 18 Grad erneut angenehm warm. Draußen ein Getränk zu genießen (ohne zu frieren), ist dann auch ohne Heizpilze möglich. "Zudem kann zu Hause die Heizung wieder runtergedreht werden", sagt Jung. Am Freitag steigt das Thermometer aller Wahrscheinlichkeit nach immerhin noch auf 16 Grad. Der Herbst zeigt sich somit zumindest für einige Tage von seiner wärmsten Seite.