Hamburg. Der Streik ist beendet, Busse und Bahnen fahren wieder und könnten am Wochenende eine Alternative für alle Autofahrer darstellen. Denn es wird gebaut – auf Hamburgs Straßen könnte es am Wochenende eng werden.

So geht der Baustellen-Marathon zwischen der Hamburger Innenstadt und Hoheluft/Eppendorf sowie Lokstedt und Niendorf am Ring 2 weiter. Die Arbeiten am Lokstedter Steindamm zwischen Troplowitzstraße und Süderfeldstraße gehen in die finale Phase. Hier werden die Asphaltdecke erneuert, Radwege werden ausgebessert und teilweise verbreitert, wie der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) mitteilte. Bis Sonntag wird der mittlere Fahrstreifen gesperrt, die Einmündungen sollen jedoch offen bleiben.

Bauarbeiten: Ring 2 am Wochenende teilweise gesperrt

Parallel zu den Arbeiten am Lokstedter Steindamm wird die Asphaltdecke im Kreuzungsbereich Hoheluftchaussee/Breitenfelder Straße/Gärtnerstraße erneuert. Wie bereits am vergangenen Wochenende wird dazu der betroffene Abschnitt der Hoheluftchaussee und vom Ring 2 von Freitagabend 18 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr gesperrt. Die Breitenfelder Straße wird als Sackgasse eingerichtet. Die Details der Sperrungen und Maßnahmen wurden von der LSBG zusammengefasst.

Kattwybrücke gesperrt – Umleitungen ausgeschildert

Auch an der Kattwykbrücke finden an diesem Wochenende Bauarbeiten statt. Von Sonnabend, 7 Uhr, bis Sonntag, 17 Uhr, wird diese wegen einer "Instandsetzung am Fahrbahnübergang" auf der Ostseite für den Autoverkehr gesperrt, wie die Hamburg Port Authority (HPA) mitteilte.

Die Umleitungen U22 und U23 seien entsprechend ausgeschildert. Das sind die Routen während der Sperrung:

Umleitung U22:

Hohe-Schaar-Straße

Buschwerder-Hauptdeich

Brücke des 17. Juni

Nartenstraße

Veritaskai

Harburger Schlossstraße

Seehafenstraße

Moorburger Straße und Bogen

Fürstenmoordamm

Moorburger-Hauptdeich

Umleitung U23:

Moorburger-Hauptdeich

Fürstenmoordamm

Moorburger Straße und Bogen

Seehafenstraße

Schellerdamm

Veritaskai

Nartenstraße

Brücke des 17. Juni

König-Georg-Deich

Hohe-Schaar-Straße

Hamburger Hafen: Bauarbeiten an Retheklappbrücke verzögern sich

Fußgänger und Radfahrer könnten die wichtige Querverbindung, die den Stadtteil Moorburg mit der Elbinsel Wilhelmsburg verbindet, weiterhin passieren. Auch für den Schiffsverkehr entstehen laut HPA keine Behinderungen. Züge rollen bereits seit Anfang September nicht mehr über die Kattwykbrücke, ab Mitte Dezember soll die Neue Bahnbrücke Kattwyk in Betrieb genommen werden, wie die HPA mitteilte.

Auch die Bauarbeiten an der Retheklappbrücke verzögern sich. Diese soll nach Informationen der HPA noch bis Mitte Dezember für den Straßenverkehr gesperrt bleiben, statt wie bislang angenommen bis Mitte November. Bereits seit dem 20. August ist die größte Klappbrücke Europas defekt.