Hamburg. Für Paare ist es wohl das schönste Ereignis im Leben: Die Geburt ihres Kindes. Doch wann ist der richtige Zeitpunkt für ein Baby? Und für Baby Nummer zwei oder drei? Frisch gebackene Väter in Deutschland sind in den vergangenen Jahrzehnten immer älter geworden. Das teilten das Statistische Bundesamt und das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung am Freitag mit.

Väter in Hamburg bei der Geburt 35,4 Jahre

Laut einer neuen Studie zu Vaterschaften stieg das durchschnittliche Alter der Männer bei der Geburt eines Kindes seit 1991 um 3,6 Jahre auf 34,6 Jahre. Im Bundesvergleich sind die Väter in Hamburg sogar am ältesten: Dort waren die Väter im vergangenen Jahr bei der Geburt 35,4 Jahre alt und die Mütter 32,4 Jahre alt.

Die jüngsten Eltern leben in Sachsen-Anhalt. Dort waren die Väter bei der Geburt von Kindern 34 Jahre und die Mütter 30,6 Jahre alt. Aus der Studie geht zudem hervor, dass zwei Drittel aller Männer, die 2019 Vater eines Kindes wurden, zwischen 29 und 39 Jahre alt waren (66 Prozent). Nur sechs Prozent waren älter als 44 Jahre. Bei Erstgeborenen waren die Väter im Durchschnitt 33 Jahre und die Mütter 30 Jahre alt.

Durchschnittliches Alter der Väter bei der Geburt eines Kindes:

Hamburg: 35,4

Berlin: 35,0

Hessen: 34,9

Bayern: 34,8

Bremen: 34,8

Baden-Württemberg: 34,7

Brandenburg: 34,6

Sachsen: 34,5

Schleswig-Holstein: 34,5

Nordrhein-Westfalen: 34,4

Saarland: 34,3

Niedersachsen: 34,2

Rheinland-Pfalz: 34,2

Thüringen: 34,2

Mecklenburg-Vorpommern: 34,1

Sachsen-Anhalt: 34,0

Väter in Italien und Spanien am ältesten

Durchschnittlich wurden in Deutschland vergangenes Jahr 1,45 Kinder je Mann geboren. "Zwischen 1991 und 2006 schwankte diese sogenannte zusammengefasste Vaterschaftsziffer um den Wert von 1,20 Kinder je Mann", heißt es in der aktuellen Mitteilung. Seit 2007 sei sie kontinuierlich bis auf 1,50 Kinder je Mann im Jahr 2016 angestiegen. Bis zum Jahr 2019 nahm sie wieder leicht ab.

In der Europäischen Union gehört Deutschland beim durchschnittlichen Alter der Väter bei der Geburt von Kindern übrigens zum „älteren“ Drittel. Nach Schätzungen für das Jahr 2017 waren in der EU die Väter in Italien, Griechenland und Spanien mit rund 36 Jahren bei der Geburt ihrer Kinder am ältesten (Deutschland 2017: 34,4 Jahre).

In Rumänien hingegen waren die Väter mit rund 32 Jahren am jüngsten. Auch in Litauen, Polen und Bulgarien lag das Alter der Väter bei der Geburt unter 33 Jahren, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.