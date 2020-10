Hamburg. Für den freundlichen Witwer aus dem Erdgeschoss, der mit seinen 78 Jahren zur sogenannten Risikogruppe gehört, den Einkauf erledigen. Im Garten nicht nur mit dem eigenen Nachwuchs Fußball spielen, sondern auch mit den beiden Kindern von nebenan, damit deren Mama in Ruhe an einer wichtigen Telefonkonferenz teilnehmen kann. Oder abends noch für die ganze Hausgemeinschaft bunte Mund-Nasen-Schutzmasken nähen. Nur drei Beispiele, die zeigen: Abstand mag zwar coronabedingt das Gebot der Stunde sein, doch das Virus hat auch viele Hamburger einander nähergebracht.

Das belegt nun auch das Ergebnis des aktuellen Haspa-Trendbarometers, einer repräsentativen Umfrage unter mehr als 500 Bürgern: Demnach fühlen sich 69 Prozent der Hamburger in ihrer Nachbarschaft wohl. 33 Prozent der Befragten sind in ihrer Nachbarschaft glücklich, 36 Prozent sogar sehr glücklich. Die anhaltende Corona-Krise habe den „Wert von Nachbarschaft“ und die „Identifikation mit dem eigenen Stadtteil“ noch einmal ganz neu definiert, fasst das Meinungsforschungsinstitut YouGov, das die Umfrage im Auftrag der Hamburger Sparkasse durchführte, zusammen.

Hamburgern ist gutes Verhältnis zu Nachbarn wichtig

Denn gerade in den langen Wochen des Lockdowns, als soziale Kontakte auf ein Minimum reduziert werden mussten, als die Großeltern nicht auf Kaffee und Kuchen vorbeischauen durften, der Besuch der Freunde aus München genauso ausfiel wie die lange geplante Geburtstagsfeier, da sei der Kontakt zu jenen Menschen, die einem räumlich schon immer am nächsten waren, enger geworden. So geben 28 Prozent der Befragten an, dass ihnen das Verhältnis zu den Nachbarn wichtiger geworden sei. Insgesamt gaben zwei Drittel an, dass ihnen ein gutes Nachbarschaftsverhältnis wichtig (33 Prozent) oder sogar sehr wichtig (ebenfalls 33 Prozent) sei.

„Spätestens jetzt in der Corona-Krise zeigt sich, wie wichtig eine gute Nachbarschaft ist“, sagt Harald Vogelsang, Vorstandssprecher der Haspa. „Regelmäßiger Kontakt, Zusammenhalt und gegenseitige Hilfe zahlt sich einfach für uns alle aus.“ Auch deshalb setze die Hamburger Sparkasse auf das Konzept der „Nachbarschaftsfilialen“ (wir berichteten), in denen man selbstverständlich seine Bankgeschäfte erledigen, sich aber auch zu Vorträgen, Lesungen, Konzerten oder Grillabenden verabreden könne.

Harald Vogelsang ist Vorstandssprecher der Haspa.

Foto: Roland Magunia / Roland Magunia/Funke Foto Services

Interessant: Unter den befragten Hamburgern, die in eher großflächig und ländlich geprägten Stadtteilen wie den Walddörfern oder den Vier- und Marschlanden leben, sind 54 Prozent der Ansicht, mit ihren Nachbarn in sehr gutem Kontakt zu stehen. In den dichter besiedelten Stadtteilen, in denen es in Mehrfamilienhäusern oft noch anonym zugeht, stimmen dem nur 36 Prozent zu. Auffallend ist auch das Ergebnis, wonach das Verhältnis zu den Nachbarn umso intensiver ist, je höher das beidseitige Einkommen liegt.

Jeder Fünfte wünscht sich ein noch besseres Verhältnis

Auch wenn der Austausch mit den Bewohnern von nebenan, von oben oder unten offensichtlich in der Hansestadt recht gut ist, wünscht sich jeder Fünfte einen noch besseren Kontakt. Insbesondere die 25- bis 34-Jährigen hegen diesen Wunsch (34 Prozent). Regelmäßige Veranstaltungen in der Nachbarschaft (32 Prozent) oder ein zentraler Treffpunkt im Stadtteil, wie es ihn in zahlreichen Quartieren der Stadt bereits gibt, seien erstrebenswert (28 Prozent).

Doch wie würden die Hamburger am liebsten davon erfahren? Auch das hat die repräsentative Umfrage herausgearbeitet: Mehr als jeder Zweite (52 Prozent) informiert sich am liebsten im „direkten Austausch“ mit den Nachbarn über Neuigkeiten aus dem Stadtteil. Eine andere Umschreibung also für den netten Plausch im Treppenhaus. Mit deutlichem Abstand folgen als Quelle der Information dann lokale Wochenblätter, Aushänge in den Geschäften, Nachbarschaftsportale und soziale Medien.

Jedem Zweiten ist gute Verkehrsanbindung wichtig

Dass sich der Großteil der Hamburger im eigenen Stadtteil angekommen und zu Hause fühlt, liegt allerdings nicht nur an einer möglichst netten Nachbarschaft. Zu den Faktoren, die ein Quartier lebenswert machen, zählt vor allem eine „fußläufig zu erreichende Einkaufsmöglichkeit“ (70 Prozent). Aber auch die Mieten oder der Preis einer Immobilie spielen eine Rolle, wie 53 Prozent angaben.

Die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel halten 48 Prozent für entscheidend, 28 Prozent der Befragten ist wichtig, dass Freunde und Familie in der Nähe wohnen. Schulen, Kitas, Restaurants und Sportvereine spielen nur für eine Minderheit eine zentrale Rolle, während 20 Prozent den eigenen Arbeitsplatz in Reichweite für wichtig erachten. Im Homeoffice ist das derzeit natürlich überall gegeben.