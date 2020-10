Neustadt. Man fragt sich, welches Detail bemerkenswerter ist: Dass die beiden Angeklagten Nico P. und Daniel P. Brüder sind und dass sie gemeinsam das Adina Apartment Hotel am Hamburger Michel überfallen haben? Oder dass ausgerechnet Daniel P. (21), der für die Adina-Kette in der nicht weit entfernten Filiale Speicherstadt arbeitete, nach eigenen Angaben bei seinem Chef im Range eines „Lieblings-Azubis“ stand? Oder ist es der Umstand, dass die Brüder den Raub pseudo-professionell planten – und dilettantisch in die Tat umsetzten?

Seit Donnerstag stehen die jungen Männer vor dem Landgericht, angeklagt wegen schwerer räuberischer Erpressung. So krachend ihr Tatplan auch scheiterte, so gravierend sind die Folgen für das Opfer, eine 29 Jahre alte Rezeptionistin, die gestern als Zeugin aussagte. Sie habe in der Nacht zuvor kein Auge zugetan, sagt Christina S. Auch Monate nach der Tat habe sie, wenn sie ein Armband am Handgelenk trage, Angst gefesselt zu sein. Gefesselt, wie an jenem 16. August, kurz vor Mitternacht.

Brüder gaben sich beim Überfall als Russen aus

Da erschien Nico P. mit Mundschutz in der Hotel-Lobby. „Der Mann hatte einen Kulturbeutel bei sich, den er angeblich seiner Freundin bringen wollte“, sagt Christina S. Er habe ihr die Nummer eines Zimmers genannt. „Doch das war leer“, so die Zeugin. „Ich dachte mir nichts dabei, auf St. Pauli laufen ja jede Menge komische Gestalten herum.“ Der Mann sei gegangen, kurz darauf aber zurückgekehrt – nun mit einer Pistole in der Hand. Er habe die Waffe direkt auf sie gerichtet.

„Wenn ich das erzähle, fange ich wieder an zu zittern“, sagt die 29-Jährige. Sie habe Todesangst verspürt. Dass es eine Schreckschusspistole war, konnte sie nicht wissen. Der Räuber habe ihr befohlen „Geld her“, da habe sie ihm die Scheine aus der Kasse gegeben, 820 Euro. Er habe dann ihre Hände auf dem Rücken mit Kabelbindern gefesselt. Bevor er flüchtete, habe er ihr zugerufen: „Wir Russen brauchen das Geld“. Als sie ihn auf Russisch ansprach, habe sie sofort gemerkt, dass der Täter unmöglich Russe sein konnte. „Er wollte offenbar eine falsche Fährte legen“, so die Zeugin.

Brüder gestehen die Tat vor Gericht

Trotz der Fesselung gelang es Christina S., den Alarmknopf zu drücken. Allzu weit kam Nico P. denn auch nicht: Auf dem Weg zu seinem Bruder, der bereits einen Rucksack mit Wechselkleidung bereitgestellt hatte, verfolgten ihn Polizisten. Um ihn zu stoppen, mussten sie zwei Warnschüsse abgeben. Seitdem sitzt der 23-Jährige in Haft. Wie aus sichergestellten Chat-Protokollen hervorgeht, war sein jüngerer Bruder Daniel in den Plan eingeweiht. Der 21-Jährige hatte ihm unter anderem die Standorte des Notrufknopfes und der Überwachungskamera in der Hotel-Lobby verraten.

Die beiden Brüder gestanden die Tat am Donnerstag. Er habe dringend Geld gebraucht, sagt Ex-Wachmann Nico P. Seine Firma habe ihn Anfang 2020 entlassen, er habe seine Miete nicht mehr zahlen können, rund 5000 Euro Schulden gemacht. Kurz vor dem Überfall habe er Kokain genommen und während der Tat „Angst“ und Herzrasen gehabt. Die Tat bereue er zutiefst. Daniel P. sagt, er habe seinem Bruder helfen wollen, an Geld zu kommen. Mit dem Hotel am Michel, dem Tatort, sei er vertraut gewesen. „Insofern war das leichter als ein Überfall auf eine Tankstelle“, sagt er. Ein Urteil wird am 4. November erwartet.