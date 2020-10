Hamburg. Es war ein Spektakel, das Tausende an und auf die Elbe lockte. Sie wollten ganz nah dran sein, wenn die legendäre „Peking“ zurück in den Heimathafen schipperte. Von Beginn ihrer Heimreise an wurde die „Grande Dame“ von einer Armada aus Segel- und Sportbooten begleitet, bis sie am 7. September schließlich ihren Heimathafen Hamburg erreichte, wo sie 1911 erbaut wurde.

Und natürlich hielten viele Schaulustige diesen Moment fest. Mit dem Handy oder mit einer professionellen Kamera. Die schönsten Bilder hat der Verein Freunde der Viermastbark Peking nun geehrt. Der Verein, der nach Abschluss der Restaurationsarbeiten touristische Führungen auf dem Schiff anbieten wird, hatte schon im Vorfeld dazu aufgerufen, besonders schöne Fotos zu schicken. „Wichtig war, dass die ,Peking‘ und die Hamburger Kulisse gut zu sehen sind“, so der Vorsitzende der Jury, An­dreas Bode. Eine vierköpfige Kommission hat schließlich rund 400 Fotos gesichtet und schließlich einen ersten, zweiten und dritten Sieger ausgewählt.

Die schönsten "Peking"-Fotos: Jury wählte drei Gewinner

Am Donnerstag wurde den Gewinnern in der Lotsenstube des Hafenmuseums ihr Preis überreicht. Swen Bachmann (erster Platz), Carola Josenhans (zweiter) und Jasmina Zander (dritter) erhielten jeweils ein Stück Original Stahl-Schiffsdeck, das 34-mal Kap Horn umrundet hat, aber im Zuge der Restaurierung ausgetauscht werden musste.

Ab dem Frühjahr 2021 ist die „Peking“ begehbar

Als besonders spektakulär wertete die Jury das Siegerbild von Swen Bachmann. Dieser hatte gleich mehrere Fotos eingereicht, alle mit analogen Kameras geschossen, die in Unterwassergehäusen steckten, um die Perspektive knapp über die Wasserlinie der Elbe zu ermöglichen. „Ein rundum gelungenes Bild“, so Bode, der neben Angelika Kahl und Heiner Müller-Elsner (beide Vereinsmitglieder) und Mark Sandten (Leiter der Fotoredaktion des Hamburger Abendblatts) in der Jury saß.

Wer neugierig geworden ist und die „Peking“ selbst bestaunen möchte: Der Viermaster liegt am Bremer Kai im Hansahafen beim Hafenmuseum Hamburg. Die Stiftung Historische Museen als neue Eigentümerin ermöglicht Besichtigungen vorerst innerhalb der Öffnungszeiten des Hafenmuseums – allerdings nur von der Kaikante aus (montags von 10 bis 17 Uhr, mittwochs bis freitags von 10 bis 18 Uhr, am Wochenende von 10 bis 18 Uhr).

Aber Achtung: Am 31. Oktober geht das Hafenmuseum in Winterpause. Dann ist noch etwas Geduld gefragt, bis im Frühjahr alles so weit hergerichtet sein soll, dass die „Peking“ als weiteres Museumsschiff und Leitobjekt des noch zu erbauenden Hafenmuseums in Hamburg Besucher empfangen kann.