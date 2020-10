Hamburg. Verkehrschaos im Hamburger Berufsverkehr am Freitagmorgen: Wegen einer offenbar politischen Demonstration auf der Autobahn A1 bei Moorfleet am Autobahndreieck Norderelbe ist der Verkehr rundherum vollkommen zusammengebrochen. Die Vollsperrung führt zu kilometerlangen Staus, die Auswirkungen bis auf das Stadtgebiet in die City hinein haben. Die Demonstranten standen auf der Autobahnbrücke über die Norderelbe, viele in Fahnen gehüllt, und skandierten Parolen.

Hintergrund ist nach Angaben einer Polizeisprecherin, dass vermutlich 100 bis 200 Menschen ihre Autos in Moorfleet verlassen haben und auf die Gegenseite gingen. Es ist nach ersten Erkenntnissen eine unangemeldete Demonstration gegen den Krieg in Bergkarabach. Dort gibt es derzeit militärische Auseinandersetzungen zwischen Armenien und Aserbaidschan. Die Polizei hat Kontakt zu den Demonstranten aufgenommen und versucht, sie von der Autobahn zu leiten.

A1-Demo: Polizei Hamburg bei Twitter

AKTUELL

ist die Autobahn #A1 zwischen der Anschlussstelle #Moorfleet und dem Autobahndreieck #Norderelbe (ehem. Kreuz Süd) in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.

Bitte weiträumig umfahren!#VerkehrHH — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) October 16, 2020

Seit 5.27 Uhr ist die Autobahn A1 gesperrt. Die Verkehrsleitzentrale sprach von einer auch "innerstädtisch hohen Belastung". Um 7.30 Uhr war der Stau auf der A1 Richtung Norden ab Maschen auf 16 Kilometer angewachsen. Richtung Süden waren es ab Hamburg-Ost etwa 10 Kilometer. Auch auf der A25, die zur A1 führt, waren es 7 Kilometer Richtung Westen. Hier bemühte sich die Polizei, die Autofahrer ab Allermöhe von der Autobahn zu lotsen.