Hamburg. Zwei engagierte Väter mit ihrem Nachwuchs beim Kinderturnen auf dem Dorfe. Sagt die Übungsleiterin zu den fünf Elternteilen: „Alle Mütter machen jetzt einen großen Schritt nach vorne.“ Kein Witz. Auch nicht das kurze Gespräch mit einer älteren Dame im Einkaufsladen. „Moin, Herr Pastor“, meint sie. Nicht ganz richtig: Seine Frau ist die Dorfpastorin. Er selbst ist Hausmann. So entstand – augenzwinkernd – der Titel „Herr Pastorin“. Wie man in vergangenen Zeiten „Frau Doktor“ oder „Frau Rechtsanwalt“ zu den Gattinnen eines Arztes oder Juristen zu sagen pflegte. Oder eben „Frau Pastor“. Auf dem Lande gehört das heute noch zum guten Ton. Hin und wieder.

Der Hamburger Rainer Kolbe erfuhr am eigenen Leibe, wie Klischees Kurzweil in den Dorfalltag bringen können. Vor allem, wenn die Rollen umgekehrt verteilt sind. Wenn er mit der Hochzeit den Nachnamen der Ehefrau annimmt. Wenn sie im Ort als Pastorin eine Größe ist und er „nur“ die Kinder betreut und Hausarbeiten erledigt. Es bedarf einer Portion Selbstbewusstsein, um als „Herr Pastorin“ dauerhaft seinen Mann zu stehen.

Liebeserklärung an die norddeutsche Mentalität

Rainer Kolbe gelang noch mehr. Er schrieb 425 Kolumnen über sein amüsantes Schicksal als Großstädter auf dem Land, als Vater und Hausmann, als Gatte einer Pastorin. Diese putzigen, alltäglichen Geschichten wurden jahrelang im schleswig-holsteinischen Kirchenblatt „Nordelbische“ abgedruckt, heutzutage die „Evangelische Zeitung“. Offensichtlich hatte das Landvolk die besondere Gabe, über sich selbst schmunzeln zu können. Das Beste aus diesem Erinnerungsschatz erscheint jetzt als Buch im Blankeneser KJM-Buchverlag: „Meine Tage als Herr Pastorin.“ Untertitel: „Das Kind, das Dorf und der Hund.“ Tenor: ebenso launig wie bodenständig. Zwischen den Zeilen ergibt sich eine Liebeserklärung an die norddeutsche Mentalität – und Seele.

„Es war eine gute, lehrreiche, beglückende Zeit“, bilanziert Autor Rainer Kolbe bei Franzbrötchen und Kaffee daheim in Schnelsen. Nach 14 Jahren in Schleswig-Holstein ist er gemeinsam mit Ehefrau Annkatrin, der richtigen Pastorin, und den zwei Kindern Lina und Jannes in die Heimatstadt Hamburg zurückgekehrt. Die Tochter wird in diesem Jahr 18; der Sohn ist zwölf.

Pastorenstellen waren damals rar

Das Quartett lebt im Pastorat neben dem Gemeindezentrum der Evangelischen Kirche Schnelsen. Seit 2016 wirkt die Theologin dort – Seite an Seite mit einer Kollegin und zwei Kollegen. Die Gottesdienste übernehmen sie abwechselnd.

„Ich habe mich seinerzeit nicht beworben“, sagt Frau Kolbe, „ich wurde geschickt.“ Gemeint ist ihr Berufsort im Anschluss an das Vikariat in Norderbrarup und Sieverstedt. Kreis Schleswig-Flensburg, weiter nördlich kann man hierzulande kaum leben.

Da Pastorenstellen damals rar waren, ging es frohen Mutes in das Dorf Tating bei St. Peter-Ording. 750 Einwohner, ein anno 1103 ursprünglich als Holzkapelle errichtetes Gotteshaus, die älteste Kirche auf der Halbinsel Eiderstedt. Zu Tating gehörten drei Windkraftanlagen, ein Dorfkrug, ein Bäcker, ein Friseur – und die erste Pastorin seit 900 Jahren. Kaum zu glauben. Erst recht nicht, dass der Ehemann Kinderkram und Haushalt wuppte. Weil der Germanist und Historiker, der vorher zudem für das Altonaer Theater Öffentlichkeitsarbeit betrieb, als Autor und Lektor prima zu Hause arbeiten konnte, erfuhr das Dorf von diesen Tätigkeiten erst später.

Sticheleien und Seitenhiebe waren an der Tagesordnung

Der Neuling lernte rasch, dass solche Familienaufteilung nicht jedermanns Sache war. „Na, Männer“, meinte einer der Ortsgranden mit spöttischem Lächeln, als er Rainer Kolbe und einen weiterer Vater nach dem Kinderturnen mit ihren Karren vorbeischieben sah. „So gut möchte ich es auch mal haben.“ Seitenhiebe wie diese gab es regelmäßig. Kolbe schmunzelte, ging heim ins Pastorat, einen idyllischen Haubarg, wickelte seine Tochter – und verfasste eine weitere Kolumne. Die Eindrücke stabilisierten sich. „So richtig ernst wurde man nicht genommen“, erinnert sich „Herr Pastorin“.

Im Prinzip änderte sich daran auch während der dritten Schleswig-Holstein-Station nichts. Der Weg führte die mittlerweile vierköpfige Familie plus Hund nach Ostenfeld bei Husum. Man hatte sich vergrößert. In jeder Hinsicht. 1500 Einwohner, fünf Windkraftanlagen, zwei Dorfkrüge, ein Bäcker, ein Supermarkt und tatsächlich drei Bushaltestellen. Konstante: Annkatrin Kolbe war vor Ort die erste Pastorin seit Menschengedenken. Und „Herr Pastorin“ stand weiterhin seinen (Haus-)Mann.

In Hamburg war alles anders

Herzerfrischende Erlebnisse aus annähernd eineinhalb Jahrzehnten auf dem Lande blieben haften. Beide Kolbes kennen sich aus der Jugend der Blankeneser Kirche. Rainer Loose zog es anschließend nach Osdorf und St. Pauli. Bei der Hochzeit 2002 war dem Ehepaar klar, dass der Job die angehende Pastorin raus aus der Großstadt führen würde. Und wegen Annkatrin Kolbes Schwangerschaft damals stand früh fest, wer sich federführend um den Nachwuchs und das Haus zu kümmern habe. Ihr Nachname blieb. Alles bewusst entschieden. Folglich war es völlig normal, dass die Vikarin zum Predigerseminar „Mann und Kind“ mitzubringen pflegte. „Wenn die Frau beruflich Nummer eins ist, muss der Mann zurückstehen“, sagt er aus Erfahrung. „Ich habe das niemals negativ begriffen.“

Ohnehin war fortan alles anders als in Hamburg. Oft gab es auf dem Dorf einen Eingang für alles, beruflich wie privat. Touristen stromerten durch den Garten des Pastorats, blickten neugierig durch die Fenster, kletterten sogar über Zäune. Immer wieder standen Fremde unangemeldet einfach in der Diele. Vielleicht suchten sie einen Pastor, einen richtigen ...

