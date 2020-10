Hamburg. Der Blinden- und Sehbehindertenverein zieht den grauen Pollern in der Innenstadt am Freitag rot-weiß geringelte Mützen auf. Die Interessenvertretung blinder und sehbehinderter Menschen will darauf aufmerksam, dass eine kontrastreiche Gestaltung der Poller besser vor Unfällen schützt, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Die Aktion ist Teil der „Woche des Sehens“.

Häufig würden Unfälle passieren, weil Hindernisse sich optisch nicht vom Hintergrund abheben, so der Verein. Poller, Baustellenbegrenzungen oder Schranken seien insbesondere für Menschen mit Seheinschränkung eine Gefahr.

Der Verein weist darauf hin, dass auch die Hamburger Regelwerke für Stadtstraßen vorsehen, dass Poller kon­trastreich gestaltet sein müssen. Dort heißt es: „Poller sollten eine Mindestbauhöhe von wenigstens 0,90 Metern aufweisen und müssen visuell kontrastreich gestaltet sein, vorzugsweise im oberen Drittel oder an der Oberkante.“

Nach wie vor befänden sich zu viele Poller in der Stadt, die den Anforderungen der Verordnung nicht entsprechen, kritisiert der Verein. Gefordert wird, alle Poller umgehend entsprechend nachzurüsten.